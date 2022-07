Kopfschütteln über den Brückenbau und die Umleitung

Behinderungen zwischen Wildpoldsried und Börwang bringen Autofahrer auf die Palme. Arbeiten dauern bis November. Entlastung in Sicht bei der Durchfahrt Leubas.

Kopfschütteln ist noch die freundlichste Reaktion auf die Behinderungen zwischen Wildpoldsried und Börwang. Es gibt auch Pendler zwischen den Orten, die richtig sauer sind. Wegen der Erneuerung von Brücken über die Leubas ist zurzeit die Kreisstraße OA12 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Autofahrer werden über Kempten umgeleitet.

„Dass anfangs auch Fußgänger und Radler den Mordsumweg machen sollten, hat ja noch belustigt“, sagt ein Börwanger. Aber die Anlieger-Regelung verstehe keiner mehr. Für Traktoren sowie für Anlieger gibt es eine provisorische Furt über die Leubas. Eine Ampel regelt die einspurige Durchfahrt. Radler sollen dort absteigen. Was obendrein verärgert: Die Behinderungen sollen sich bis in den November ziehen.

Das Landratsamt verweist auf strenge gesetzliche Vorgaben

Das Landratsamt bittet um Verständnis: Es handle sich bei dem Projekt nicht grundsätzlich um eine lange oder besonders umfangreiche Maßnahme. Allerdings müssten für Brückenbauten besonders komplexe Regelungen eingehalten werden.

In diesem Fall müssten Gründungsarbeiten durchgeführt und Widerlager errichtet werden, bevor der Überbau entstehen kann. Dieser wiederum brauche eine bestimmte Zeit, um auszuhärten. Abdichtungen und Kappen sind zu installieren und erst, wenn abschließend alle Geländer und Schutzplanken eingebaut wurden, dürfe die Brücke für den Verkehr freigegeben werden. „Der Landkreis hat hier keinen Spielraum“, heißt es aus der Abteilung Tiefbau.

Die Umleitung führt über Kempten und Leubas

Die Straßenbrücke sowie die Geh- und Radwegbrücke über die Leubas waren in die Jahre gekommen, Schäden an der Konstruktion nicht mehr zu übersehen. Seit Anfang Juli sind die Arbeiten zum Abriss im Gang. Die Umleitungsstrecke führt in Kempten über den Schumacherring.

In den vergangenen Wochen steuerten die Autos auf ein Nadelöhr zu: In beiden Richtungen wurden die Fahrerinnen und Fahrer ausgebremst in Leubas. Wieder eine Ampelregelung, die einspurig durch eine Baustelle lotste. Erdgas Schwaben hat dort eine Haupttrasse neu verlegt, erklärt Michael Kral, stellvertretender Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr. Es ging um eine Leitung auf einer Länge von 120 Metern – auch keine Aufgabe auf die Schnelle.

Zumindest dort gibt es eine gute Nachricht: Montag und Dienstag sind noch Arbeiten an der Tragschicht nötig, hieß es am Freitag. Danach soll der Verkehr wieder ungehindert durch den Stadtteil fließen. Wann die Deckschicht auf den Fahrbahnen aufgetragen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber dem Vernehmen nach sollen diese Arbeiten auf die Nachtstunden gelegt werden.

