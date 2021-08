Lange Gesichter bei Häuslebauern in Heiligkreuz

Familien in Heiligkreuz-Süd fürchten, dass ihre teuren Grundstücke bald weniger wert sind. Stadt unterstreicht Chancen für den gesamten Ort. Was angedacht ist.

05.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Enttäuschung war aus manchen Wortmeldungen herauszuhören bei der Bürgerinfo in Heiligkreuz. Familien, die sich zu Spitzenpreisen ein Grundstück am Rudolf-Geiss-Weg gesichert haben, könnten bald eine Baustelle vor dem Garten haben, die ihnen den Blick in die freie Landschaft auf Dauer verwehrt. „Ich bitte um Verständnis, dass wir die neuen Ideen erst jetzt vorstellen können“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle mit Blick auf aktuelle Notartermine der Häuslebauer. Für die Dorfentwicklung biete der Vorschlag indes Chancen, viele Wünsche aus der Bevölkerung zu erfüllen.