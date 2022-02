"Eine coole Sache" - Lauben will einen Bikepark, Gemeinderat sucht noch nach richtigem Standort

Zwei Jugendliche sammelten 76 Unterschriften für einen Bikepark in Lauben. Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben, doch rechnet mit Gegenwind.

19.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im Engelhaldepark in Kempten entsteht eine große Anlage, Betzigau hat schon eine, Durach plant, Wiggensbach baut und sobald die Förderung passt, hat sich jetzt auch Lauben für einen Bikepark/Pumptrack entschieden. „Eine coole Sache“, waren sich die Gemeinderatsmitglieder einig und fassten diesen Entschluss während der jüngsten Sitzung. Während sich die Fraktionen bis zur nächsten Sitzung über einen geeigneten Standort Gedanken machen sollen, will sich die Verwaltung über mögliche Förderungen erkundigen.

Jugendliche aus Lauben sammeln 76 Unterschriften für Bikepark

„Wir sollten nicht nur etwas für unsere Senioren tun, sondern auch für unsere Jugendlichen“, sagte Bürgermeister Florian Gröger und erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr zwei Jugendliche mit dem Wunsch nach einem Bikepark auf den damaligen Bürgermeister Dietmar Markmiller zugegangen waren. Innerhalb von nur fünf Tagen hatten die Zwei mit 76 Unterschriften untermauert, dass sie mit ihrem Wunsch nicht alleine waren/sind.

Gemeinsam mit Robin Mäusle (BüC) und Matthias Pfuhl (UGB) hatte sich Gröger die Anlage in Betzigau angeschaut und mit Bürgermeister Roland Helfrich auch über die Finanzierung gesprochen. Gröger geht davon aus, dass man für so ein Areal etwa 100.000 Euro in die Hand nehmen müsse. Doch die Förderung könne bis zu 46.000 Euro betragen. Laut Pfuhl (UGB) kann so ein asphaltierter Pumptrack die nächsten 100 Jahre halten, da ja nur Bikes, Roller und Skateboards darüberfahren. Lediglich die Erdhügel müssten nachgeformt werden. Die Folgekosten seien überschaubar.

Schon 2007 gab es Planungen für einen Bikepark - und viel Gegenwind

2007 hatte Lauben über den damaligen Arbeitskreis „Freizeitanlagen und mehr“ schon einmal einen Bikepark vorgestellt, hatte aber von Anwohnern starken „Gegenwind“ erhalten. Laut Gröger wird es auch dieses Mal Widerstand geben. Es liege am Gemeinderat, einen entsprechend guten Standort zu suchen. Doch man sollte mit dem Zeitgeist gehen. Er empfahl, sich mal die Skateranlage in Dietmannsried anzuschauen oder den Pumptrack in Betzigau.

Peter Kerber (CSU) meinte, der Standort sollte zentral um die Sportanlagen liegen und gut erreichbar sein. Bis zur Realisierung können allerdings zwei Jahre vergehen. Gröger: „Die wenigen Firmen, die diese Anlagen bauen, sind gefragt.“

