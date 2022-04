Kleintransporter-Fahrer will Streckenposten der Feuerwehr beim Halbmarathon zur Seite drängen

Am Rande des Laufsporttags in Kempten ist es zu einer Nötigung gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters wollte die Feuerwehr zur Seite drängen.

04.04.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Am Sonntag ist es am Rande des Laufsporttages in Kempten zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Kleintransporters während des Habmarathons gegen 13.20 Uhr durch eine Sperrung im Bereich der Herrenstraße/Madlenerstraße fahren. Er gab an, in der Herrenstraße zu wohnen.

Laufsporttag in Kempten: Kleintransporter-Fahrer will Streckenposten der Feuerwehr zur Seite drängen

Weil die Laufveranstaltung gerade lief, konnten ihn die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr nicht sofort durchfahren lassen. Deshalb versuchte er, die Streckposten der Feuerwehr mit seinem Kleintransporter auf die Seite zu drängen, um den Weg für sich freizumachen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Verkehrspolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 zu melden.

