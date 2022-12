Die Lichter brennen noch einmal im Andenken an Heinrich Mohr

Heinrich Mohr erleuchtete sein Zuhause jedes Jahr zu Weihnachten. Das wollen Nachbarn im Andenken an den verstorbenen „Herr der tausend Lichter“ bewahren.

10.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Haus noch einmal mit Licht füllen. Mit Leben. Lichterketten, leuchtende Sterne, ein kleiner Nikolaus vor der Tür: Jedes Jahr zu Weihnachten schmückte Heinrich Mohr seinen Hof in Rappolz ( Sulzberg) und machte damit auch Vorbeifahrenden und Dorfbewohnern eine Freude. Im September starb er im Alter von 87 Jahren. Seine Nachbarn wollen sein Andenken erhalten, und Abschied nehmen. Einer von ihnen sagt: „Uns war klar: Wir müssen das noch einmal machen.“

Heinrich Mohr war für seine Geselligkeit und Gastfreundschaft bekannt

Das alte Bauernhaus liegt an diesem Abend schon im Dunkeln. In einem Fenster brennt noch Licht, so als wäre Heinrich Mohr noch da. „Er war ein echter Mächler“, sagt einer der Nachbarn. Sei immer zur Stelle gewesen, vor allem in handwerklichen Fragen. Auch für seine Geselligkeit war er bekannt, erzählt Hannes Steidle. Ihm und seinem Bruder Siegfried gehört das Anwesen, in dem Mohr lebte. „Er war immer ums Haus unterwegs, auch im Sommer, da hat er es mit vielen bunten Blumen geschmückt.“ Kam jemand vorbei, habe Heinrich Mohr die Menschen oft zu sich eingeladen – im Winter meist auf eine Tasse Glühwein.

Die Zukunft des Hauses ist noch ungewiss

Als Hirtenjunge kam Mohr in jungen Jahren auf den Hof und blieb. Das Gebäude ist wohl mehr als 200 Jahre alt, schätzt Hannes Steidle. Schon sein Großvater habe es geerbt. Große Fensterläden, der Giebel mit Holz vertäfelt, kleine Schindeln an der Fassade und eine Quelle mit Wasserrad. Steidle sagt: „Das Haus hat schon einen besonderen Charme.“ Doch es drohe der Abriss. Das sei laut Siegfried Steidle in einem 16 Jahre alten Vertrag mit dem Landratsamt geregelt, das den Abbruch zur Auflage machte, als die Brüder nebenan neu bauten. Hannes Steidle sagt: „Gerade in Zeiten von Wohnraumnot würden wir das alte Haus natürlich lieber erhalten, als es abzureißen.“ Ein erneutes Gespräch mit der Behörde stehe aber noch aus.

„Für mich gehören der Hof und Herr Mohr einfach zum Ort dazu“, sagt einer der Nachbarn, der Dekoration und Lichter in diesem Jahr mit aufgestellt hat. Er ist wenige Häuser entfernt aufgewachsen. Als die Anwohner in Mohrs Lager kamen sei alles feinsäuberlich verstaut und nummeriert gewesen. Zu den Weihnachtssternen, die am Dach hängen, habe es sogar Skizzen gegeben.

An Neujahr hatte Mohr stets einen Sekt für die Musikanten

Während der Vorbereitungen habe sich der junge Mann an viele gemeinsame Erlebnisse mit Heinrich Mohr erinnert. An die Brunnen, die er selbst baut und dem Schützenverein fürs Preisschießen zur Verfügung stellte. An das Neujahrsspielen, bei dem die Musikantinnen und Musikanten von Mohr immer Sekt bekamen. Oder an die Vorbereitungen für den großen Faschingsumzug, der alle 10 Jahre in Sulzberg stattfindet. „Im ehemaligen Stall haben wir uns getroffen und geplant“, erzählt ein Nachbar. Heinrich Mohr sei auch im hohen Alter noch verkleidet auf dem Wagen mitgefahren. „Eine schöne Erinnerung.“