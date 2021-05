„Locker machen“ ist ab Dienstag das Motto in Kempten

Der Inzidenzwert sinkt in Kempten an fünf Tagen in Folge unter 100. Biergärten dürfen ab Dienstag öffnen, Ausgangssperre entfällt. Wie es ums Freibad steht.

30.05.2021 | Stand: 18:13 Uhr

Die Vorfreude ist riesig nach dem sonnigen Sonntag: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Kempten lag bei 73,8 und damit den fünften Tag in Folge unter 100. Die Bundes-Notbremse zur Eindämmung von Corona-Infektionen könnte also gelockert werden. Einen Antrag auf Öffnungsschritte hatte die Stadt beim Gesundheitsministerium gestellt. Bis 16.45 Uhr lag am Sonntag noch kein Bescheid vor. Dann die erlösende Nachricht: „Locker machen“.

Bürgermeister Klaus Knoll war zuvor schon optimistisch. Er vertritt zurzeit den Oberbürgermeister, der im Urlaub ist. Am Sonntag erreichten ihn etliche Anrufe von Kemptener Wirten, wie sie denn für die zweite Woche der Pfingstferien planen könnten. „Ich habe allen gesagt, zu 99,9 Prozent ist ab Dienstag wieder Außengastronomie möglich.“ Das freut die Wirte, aber mindestens genauso die Bürgerinnen und Bürger. Frühsommerliches Wetter ist angesagt, wie gemalt für Kaltgetränke unter Kastanien.

Ministerium gibt am späten Sonntagnachnittag grünes Licht

Und die sind jetzt auch zu 100 Prozent gesichert: „Das Ministerium hat unsere neue Allgemeinverfügung gebilligt“, sagt Rechtsamtsleiterin Carmen Hage. Demnach fällt die nächtliche Ausgangssperre weg. Hotels dürfen unter Auflagen wieder Touristen beherbergen. Sport ist einfacher möglich.

Am Wochenende wichen viele Ausflügler auf Garten-Lokale in angrenzenden Oberallgäuer Gemeinden aus. Im Landkreis war den Wirtshäusern die Schließung der Terrassen dank konstanter Inzidenzen unter 100 erspart geblieben. „Das verstehe, wer will“, hieß es unisono in den Biergärten. Hinter vorgehaltener Hand kündigten Hoteliers gar Widerstand an, sollten ihnen erneut Einschränkungen ins Haus stehen.

Freibad braucht einige Tage Vorlauf vor der Öffnung

Andere denken schon weiter Richtung „Normalität“. Wenn der Frühsommer hält, was er am Sonntag versprochen hat, zieht es die Kemptener in ihr Freibad. Einige Tage Vorlauf brauche man. Aber wenn es die Inzidenzwerte zulassen, stellt Bürgermeister Knoll die Öffnung bald in Aussicht.

