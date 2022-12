"Made in Durach" für Hygiene in Kliniken und der Halbleiterproduktion

Die Firmengruppe Pfennig aus Durach entwickelt und baut Gerätschaften fürs Putzen in Heimen und der Industrie. Warum auch die Schweiz ein guter Markt ist.

26.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Sauberkeit und Hygiene erwartet jeder, der in ein Krankenhaus kommt, in ein Pflegeheim, ein Kaufhaus oder eine öffentliche Einrichtung. Damit es sauber wird, arbeiten bundesweit 800.000 Menschen in der Branche der Gebäudereiniger. Und damit die ihr notwendiges Handwerkszeug bekommen, kümmert sich ein Unternehmen um das entsprechende Equipment: die Firmengruppe Pfennig mit Sitz in Durach – mit 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und einem Jahresumsatz von etwa 15 Millionen Euro. (Lesen Sie auch: Kuscheltier-Ausstellung in Durach: Zum Kuscheln, Einschlafen, Träumen)

