"Peter Pan" bereitet den Besuchern viel Vergnügen - doch jetzt ist Corona im Team ausgebrochen

Die Premiere von "Peter Pan und Tinkerbell" auf der Burghalde Kempten ist geglückt. Doch wegen Corona im Schauspiel-Team fallen Vorstellungen am Wochenende aus.

15.07.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Der Märchensommer auf der Kemptener Burghalde ist auch heuer ein großes Vergnügen für kleine und große Zuschauer: Das Stück „Peter Pan und Tinkerbell“ nimmt sie für 90 Minuten mit in die Abenteuerwelt von Nimmerland, der Insel wo keine Erwachsenen ihr Unwesen treiben – außer der rachsüchtige Piratenkapitän Hook. Silvia Armbruster hat das Schauspiel mit Gesang und Tanz fantasievoll inszeniert und bezieht immer wieder das Publikum ein. Die fast 600 Besucherinnen und Besucher bei der Premiere am Donnerstagabend erlebten eine tolle Aufführung und spendeten am Ende riesigen Applaus.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

Bilderstrecke

Märchensommer 2022 auf der Burghalde Kempten: Premiere von "Peter Pan und Tinkerbell"

1 von 20 2 von 20 3 von 20 4 von 20 5 von 20 6 von 20 7 von 20 8 von 20 9 von 20 10 von 20 11 von 20 12 von 20 13 von 20 14 von 20 15 von 20 16 von 20 17 von 20 18 von 20 19 von 20 20 von 20 Im Märchensommer 2022 erobern "Peter Pan und Tinkerbell" die Freilichtbühne auf der Burghalde Kempten. Bild: Ralf Lienert Im Märchensommer 2022 erobern "Peter Pan und Tinkerbell" die Freilichtbühne auf der Burghalde Kempten. Bild: Ralf Lienert 1 von 20 Fantasievolle Kostüme, mitreißende Musik, interaktives Märchentheater für die ganze Familie – das ist der Märchensommer Allgäu! Im Sommer 2022 erobern PETER PAN UND TINKERBELL die Open-Air-Bühne auf der Burghalde Kempten. „Erwachsen werden, das kann doch jeder“, meint Peter Pan – der... Bild: Ralf Lienert Fantasievolle Kostüme, mitreißende Musik, interaktives Märchentheater für die ganze Familie – das ist der Märchensommer Allgäu! Im Sommer 2022 erobern PETER PAN UND TINKERBELL die Open-Air-Bühne auf der Burghalde Kempten. „Erwachsen werden, das kann doch jeder“, meint Peter Pan – der... Bild: Ralf Lienert

Märchensommer 2022 auf der Burghalde: Corona im Theater-Team von "Peter Pan und Tinkerbell" ausgebrochen

Doch in die Freude über die geglückte Premiere mischt sich nun riesige Enttäuschung: Zwei Hauptdarstellerinnen sind an Corona erkrankt und müssen in Quarantäne. Weil sie kurzfristig nicht ersetzt werden können, fallen die Vorstellungen an diesem Freitag, Samstag und Sonntag aus. Ob und wann es Ersatztermine gibt, darüber berät das Theater nun. Und ob es dann am kommenden Donnerstag, 21. Juli, weitergeht mit der Aufführungsserie, ist auch noch nicht ganz sicher.

Ein ausführlicher Bericht über die Premiere und die Folgen der Corona-Erkrankungen im Theater-Team folgt. Hier schon mal die Fotos der bunten, fantasievollen Inszenierung:

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

Lesen Sie auch