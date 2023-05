Markuskirche Kempten: An die Spaten, fertig, los!

Markusgemeinde erstellt einen Gemeinschaftsgarten – und zwar in Gemeinschaftsarbeit. Ab Juni soll ein Ruheraum für Menschen und Tiere entstehen. Was geplant ist.

28.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Einen Gemeinschaftsgarten stellt sich die Markuskirche in Thingers vor. Im Bereich hinter der Kirche ist eine Anlage geplant, in der Menschen und Natur ihren Raum finden. „Eden“ ist der Name für das Projekt inklusive Matschspielplatz und Feuerstelle. Ab Juni soll es umgesetzt werden.

Es gibt reichlich zu tun bis zu den Sommerferien: Gräben rund um eine Wasserpumpe sollen ausgehoben werden, eine Terrasse ist neu zu bauen, eine Sitzmauer ist vorgesehen, in der auch Kleintiere einen Unterschlupf finden. Insektenfreundlichere Pflanzen werden gesetzt, erklärt Pfarrerin Sonja von Kleist.

Für die kleinen Abenteurer ist ebenfalls Platz vorgesehen

Dieser „Ruheraum für Mensch und Tier“ dient künftig einer Kindergartengruppe der Kita „Abenteuerland“, die im Haus untergebracht ist. Außerdem werden ihn die Mitglieder von sieben Pfadfindergruppen mit 60 Kindern nutzen. Weitere Kinder- und Jugendgruppen sollen profitieren. Der Garten ist auch gedacht als Aufenthaltsplatz für die zahlreichen Teams der evangelischen Gemeinde und für die Anwohner.

Landschaftsbauer Christoph Wegner von „Naturgärten“ wird die Grundlagen schaffen. Alles andere soll in der Gemeinschaft gestaltet werden. Eine Oase der Ruhe werde entstehen, aber auch ein Ort für Abenteuer. Wichtig ist der Gemeinde, in der Projektarbeit Menschen unterschiedlichen Alters und Religionen zusammenzuführen. Ideen sollen gern nach Hause zur Gestaltung in den eigenen Garten mitgenommen werden.

Für das 40.000-Euro-Projekt werden noch Spenden gesammelt

Die Kosten belaufen sich auf 40.000 Euro, wobei durch Eigenarbeit und Beschaffung von gebrauchtem Material vieles aufgefangen werde. Ein Team versucht, Mittel über Anträge und Spendenaktionen sowie Gelder von Firmen zu bekommen.

Das Pfarrbüro ist in die Aktion eingespannt. Freiwillige Helferinnen und Helfer kümmern sich um Material, Arbeitspläne, Schaufeln, Verpflegung. Auf eine naturgerechte Gestaltung hat Ruhestandspfarrer Wolf Hennings ein Auge. Er betreut seit Jahren den Umweltschutz im Stadtteil. Der Verein Ikarus betreut in Thingers viele soziale Projekte.

Wer sich einbringen möchte, kann sich im Pfarrbüro melden, Telefon 0831/93649.