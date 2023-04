Einst innovativ, jetzt marode: Brücke über die Rottach wird ersetzt

Nach 16 Jahren ist ein Steg so geschädigt, dass ein Neubau nötig ist. Bei der Einweihung galt die Technik als besonders modern.

Ausgedient hat der Rottachsteg unweit des Kegelheims in Kempten. Die Schäden am 16 Jahre alten Brückenbauwerk aus glasnetz-verstärktem Beton waren nicht mehr zu reparieren. Bei der Einweihung des alten Bauwerks im Jahr 2007 galt die Technik als besonders innovativ – jetzt setzen die Fachleute wieder auf herkömmliche Bauweise. Mit dem Neubau werde die Anbindung an die Geh- und Radwege verbessert, heißt es von der Stadt. Die Breite werde von zwei auf drei Meter erweitert. Die Neigungen von Brücke und Wegen würden so ausgelegt, dass auch Rollstuhlfahrer den Bereich gut passieren können. 660.000 Euro sind für den Neubau veranschlagt. Aus der Radwegoffensive Bayerns kommen Fördergelder in Höhe von 75 Prozent.