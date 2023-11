Millionen-Minus im Stadttheater Kempten - trotzdem sind alle zufrieden

Das Kemptener Stadttheater weist beeindruckende Zahlen zur Auslastung und zu den Besuchern aus. Wie es mit dem Märchensommer weitergeht.

29.11.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Eigenbetrieb ist nicht gleich Eigenbetrieb. Während das Defizit bei Kempten Messe und Veranstaltungen manchen Kritiker auf den Plan ruft, genießt das Stadttheater bei Stadträtinnen und -räten deutlich höhere Wertschätzung. Dabei fällt das für 2024 erwartete Minus mit zwei Millionen Euro sogar höher aus als das im Schwesterunternehmen. Die Voraussetzungen sind allerdings auch ganz andere.

Wie gut die Zahlen des Theaters in Kempten (TiK) seien, stellte Künstlerische Leiterin Silvia Armbruster in einem Vergleich mit dem Landestheater in Memmingen dar. Kempten habe mit 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der vergangenen Saison gut doppelt so viele erreicht wie die Schwabenbühne. 94 Prozent Auslastung sind ein Spitzenwert in Bayern. 19.000 Kinder und Jugendliche kamen zu Aufführungen in Kempten, 2300 waren es in Memmingen.

120.000 Euro sind veranschlagt für den Märchensommer auf der Burghalde Kempten

So viele junge Menschen sind ein Argument, den Märchensommer mit fast 12.000 Besucherinnen und Besuchern auch unter neuen Voraussetzungen fortzuführen. Bisher flossen 100.000 Euro an Zuschüssen aus dem Bereich Tourismus des Kemptener Kommunalunternehmens (KKU). Weil der Tourismus nun ins neue Stadtmarketing integriert wird, soll die Stadt als Geldgeber einspringen. 120.000 Euro sind veranschlagt, die Steigerung sei auf höhere Kosten für Personal und Energie zurückzuführen.

Mit Erna-Kathrein Groll (Grüne) waren sich die Mitglieder des Finanzausschusses einig, diesen Leuchtturm der Kemptener Kultur weiter zu fördern. Mögliche Sponsoren könnte man mit der Sparkasse oder dem KKU gewinnen, hieß es. Das Dschungelbuch wird kommendes Jahr auf der Burghalde inszeniert, wieder mit einer ganzen Schar von Kindern und Jugendlichen auf der Bühne.

Personalausgaben steigen, Einnahmen verbleiben auf bisherigem Niveau

Um etwa 20 Prozent steigen die Personalausgaben auf 588.000 Euro, steht im Wirtschaftsplan. Warum ist bei den Einnahmen kein ähnlicher Trend abzusehen? "Ich möchte, dass sich auch Familien mit drei Kindern den Besuch bei uns leisten können", sagte Armbruster. Die Preise für Kinder- und Familienkarten blieben deswegen unverändert, Erwachsenentickets werden um einen Euro teurer. Bei den Vermietungen bleiben die Preise für Kemptener Interessenten ebenfalls gleich, nur Auswärtige und professionelle Gastspiele müssten einen höheren Satz zahlen.

Zurück zum LTS: Nicht ohne Neid blicken die Kemptener auf staatliche und städtische Subventionen in Memmingen. Dort lagen sie laut Armbruster zuletzt bei 5,5 Millionen Euro, in Kempten lediglich bei 1,7. Alexander Hold (Freie Wähler/ÜP), über Bezirks- und Landtag ein Kenner der Förderkulissen, kündigte dazu eine Initiative an. Im Hintergrund liefen bereits entsprechende Gespräche.