Mit dem Reifenwechsel nicht warten, bis der Grünten weiß wird!

Kemptener Autohäuser und Werkstätten empfehlen, im Oktober von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln. Einen Termin sollte man am besten jetzt schon vereinbaren.

25.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Nur langsam färben sich die Bäume im Allgäu gelb und immer wieder herrscht T-Shirt-Wetter mit Temperaturen von über 20 Grad – wer denkt da schon an den Winter? Doch wer länger im Allgäu wohnt, weiß, dass es oft nur eine Frage weniger Tage sein kann, bis vor Schneeverwehungen und Blitzeis gewarnt wird. Um das Auto dann nicht in der Garage stehen lassen zu müssen, ist der Wechsel von den Sommer- auf die Winterreifen unbedingt notwendig. Doch wann ist die beste Zeit dafür?

Warum Allgäuer bereits einen Termin zum Reifenwechsel vereinbaren sollten

Nach wie vor gelte die Faustregel, die Straßen im Allgäu „von O bis O“ (von Oktober bis Ostern) mit Winterreifen zu befahren, sagt Alexander Bereta von der ATU in Kempten. Viele Autobesitzer hielten sich auch daran und ließen ihren Wagen in der letzten September- und ersten Oktoberwoche für den Winter vorbereiten, sagt Bereta. Das bestätigt auch Anna Schwarzbach, Serviceassistentin im Audi Zentrum Kempten: „Die Terminvergabe geht jetzt so langsam los.“

Michael Kiewald vom Reifen Feneberg in der Lindauer Straße in Kempten teilt aus eigener Erfahrung mit, dass bei anderen die Panik erst dann ausbricht, „wenn der Grünten weiß wird“.

Um dieses Szenario zu vermeiden empfiehlt Sven Wipper, Teiledienstleiter im Skoda Zentrum Kempten, sich frühzeitig um einen Wechseltermin zu bemühen: Zwei bis drei Wochen vorher sollte man sich mit seiner Werkstatt in Verbindung setzen. Denn gerade in der Stadt sei es manchmal schwieriger, spontan einen Termin zu ergattern, als dies in ländlichen Gegenden der Fall ist, ergänzt Wipper.

Wer sich also dazu entschließt, beim Reifenwechsel nicht selbst Hand anzulegen, kann sich freuen: Die Preise der Werkstätten und Autohäuser dafür haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum bis gar nicht erhöht.

Preise für die Pneus sind zuletzt gestiegen

Was jedoch teurer geworden ist, sind die Reifen selbst, bestätigen die Werkstätten. Michael Kiewald weist zwar darauf hin, dass sich nach der Coronakrise und dem Beginn des Ukrainekriegs die Preise für neue Reifen wieder weitestgehend stabilisiert hätten. Preiserhöhungen seien im Vergleich zum Vorjahr aber unvermeidbar.

Dies sei auf die Inflation zurückzuführen, merkt Sven Wipper an. Um welche Beträge es sich dabei handelt, sei von der Reifengröße abhängig. Auch E-Autos brauchen beispielsweise spezielle Reifen, die mehr Gewicht tragen können und seien dementsprechend teurer. „Von 50 Euro bis zu 400 Euro“, die man verglichen mit 2022 zusätzlich auf den Tisch legen muss, sei also alles dabei.

Laut Wipper finden Preisschwankungen aber zum Jahreswechsel und nicht innerhalb eines laufenden Jahres statt. Dass Reifen von heute auf morgen teurer werden, sei nicht zu befürchten – ob man im Juni oder September investiert, mache preislich keinen Unterschied.

