Mit Mitfahrbänken unkompliziert durch Kempten und ins Umland

An sechs Standorten gibt es nun auch in Kempten Mitfahrbänke. Verkehrsplaner sehen darin eine Alternative zur Nutzung des eigenen Autos. Wie das funktioniert.

17.04.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Noch sind die Installationen nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt sie nun auch im Kemptener Stadtbild: Mitfahrbänke. An vielfach frequentierten Plätzen und Ausfallstraßen bieten sie eine Alternative zum eigenen Auto und sollen den Nahverkehr gerade ins Umland ergänzen.

Die moderne Form des Trampens ist in einigen Gemeinden im Oberallgäu bereits etabliert. „Dort ist es oft umständlich oder mit Wartezeiten verbunden, mit dem Bus in Nachbargemeinden zu kommen“, sagt Verkehrsmanager Stefan Sommerfeld. Zwar sei das Linienangebot in der Stadt mittlerweile vorzeigbar, „aber die Idee hat dennoch ihren Charme“.

57 Bänke in der Stadt und im Landkreis Oberallgäu

Die Stadt arbeitet dabei mit der Regionalentwicklung Oberallgäu zusammen. Im Mittelpunkt stehe, ohnehin stattfindende Fahrten im Privatverkehr für die Mitnahme weiterer Menschen zu nutzen. Als „klimaverträglich, sozial und ressourcenschonend“, fasst dies Geschäftsführerin Eva Osterrieder zusammen. 57 Bänke werden im Landkreis und im Stadtgebiet aufgestellt.

In Kempten stehen die sechs Standorte nun auch fest: Königstraße beim Colosseum, Beethovenstraße beim Parktheater, Rottachstraße bei den Ämtergebäuden, Kaufbeurer Straße unweit des Augartenwegs, Füssener Straße bei der Rosenau, Lenzfrieder Straße bei der Zufahrt zum Engelhaldepark.

Bei der Auswahl war den Planern wichtig, dass der Platz die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs nicht gefährde, dass er eben ist und natürlich, dass er zur Fahrtrichtung der möglichen Ziele passt. Gleichzeitig sollte die Nähe zur Innenstadt gewahrt bleiben.

An den Standorten wird noch nachjustiert

Noch sind nicht alle Standorte so präpariert, wie sich das am Schluss darstellen soll, räumt Sommerfeld ein. Teils fehlten noch Markierungen, teils würden noch Flächen asphaltiert. Das System ist davon aber wenig beeinträchtigt. Wenn Autofahrende jemanden wahrnehmen, der am Mitfahrbänkle wartet, ist dies ein Signal, dass man ein ähnliches Ziel hat. Sei es als Seniorin für ein paar hundert Meter weiter ins Stadtgebiet, sei es als Jungspund für die Mitnahme in eine Landgemeinde. Mit aufklappbaren Schildern lässt sich anzeigen, in welcher Richtung das jeweilige Ziel liegt.

So weit, so analog. In der digitalen Welt sollen sämtliche Standorte eingebunden werden in das System fahrmob.eco. Auf dieser Internetplattform verabreden sich beispielsweise Vereinsmitglieder oder Angehörige von Betrieben, die öfter den gleichen Weg zurücklegen müssen, zu gemeinsamen Fahrten. Über die App sollen quasi Buchungen ab den Mitfahrbänklen möglich sein.

