Sexualverbrechen an 13-Jähriger? Nach 42 Jahren wieder Ermittlungen zu Mordfall

Eine 13-Jährige wurde 1981 vermutlich Opfer eines Sexualverbrechens in Kempten. Nach 42 Jahren nehmen Beamte Speichelproben im damaligen Umfeld des Opfers.

12.09.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Zu einem ungeklärten Mordfall sind derzeit erneut Ermittlungen im Gange. Eine 13-jährige Schülerin starb in der Nacht zum 5. Juli 1981 in Kempten. Ihre Leiche wurde gut drei Monate später, am 14. Oktober, unter einem Feldstadel zwischen den Kemptener Stadtteilen Thingers und Heiligkreuz entdeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.