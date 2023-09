Neue Mietwohnungen Wiggensbach: Was sie kosten und wer bevorzugt wird

Neubau-Wohnungen auf Engstler-Areal: Jetzt hat Wiggensbach die Miethöhe festgelegt und entschieden, welche Personengruppen eine Wohnung erhalten sollen.

21.09.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Die neuen Wohnhäuser auf dem ehemaligen Engstler-Areal in Wiggensbach nehmen immer mehr Form an: Nun hat die Gemeinde festgelegt, wie hoch die Miete in den Wohnungen künftig liegen wird – und an welche Personengruppen die Wohnungen primär vermietet werden sollen.

