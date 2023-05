Neue Wohnungen für Kempten: Die Sozialbau will weiter bauen

Die Sozialbau investiert weiter in Sanierungen und in den Neubau. 400 Wohnungen sind am Engelhaldepark in Kempten geplant.

21.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

4000 Wohnungen hat die Sozialbau im eigenen Bestand. Zudem ist sie Kemptens größter Anbieter von Gewerbe-Immobilien. Auf einem angespannten Markt bewege sich das städtische Tochterunternehmen nach wie vor erfolgreich, sagten die Verantwortlichen beim Bilanzgespräch. In die Modernisierung der Immobilien wurde 2022 mit zwölf Millionen mehr investiert als je zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.