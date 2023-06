Neuer Kiosk-Pächter im Freibad Wiggensbach stellt sich vor

Sven Neumann Duarte Pereira betreibt den Kiosk im Freibad Wiggensbach. Er plant weit mehr als nur Pommes-Rot-Weis.

10.06.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Mit Sven Neumann Duarte Pereira hat der Kiosk im Freibad in Wiggensbach zum Beginn der Saison einen neuen, aber erfahrenen Pächter gefunden. Der Gastronom betrieb bis zum Beginn der Pandemie das Café im Kemptener Engelhaldepark in Kempten und übernahm später gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria Duarte Pereira Neumann den Kiosk im Naturbad in Haldenwang. Nun hat er auch im Freibad Wiggensbach einiges vor.

„Essenstechnisch werden wir uns breit aufstellen“, sagt der 37-Jährige. Neben den Klassikern für Badegäste wie beispielsweise Eis und Pommes will er auch Gyrosteller, Burger, Pizzen, Salate und Seelen anbieten. „Nicht nur für Gäste im Bad, die auf unserer Terrasse mit 40 Sitzplätzen bleiben wollen, sondern auch zum Mitnehmen“, erklärt der Kemptener. Gerade für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen plant er außerdem, einen Mittagstisch mit wechselnden warmen Gerichten aufzubauen.

Freibad Wiggensbach: Sven Neumann Duarte Pereira bietet im Kiosk Pommes und mehr

„Eine weitere Neuerung wird unser Frühstücksangebot sein“, sagt Neumann Duarte Pereira, der Wert darauf legt, seine Speisen mit Waren einheimischer Metzgereien und Käsereien zuzubereiten und auch seine Soßen für Burger und Currywurst selbst herzustellen.

Außerdem befindet er sich derzeit in der Planung von mehreren verschiedenen Abendveranstaltungen im Bad. „Sobald etwas spruchreif ist, erfahren unsere Gäste davon über Aushänge“, erklärt er.

Die Öffnungszeiten seines Kiosks richten sich nach denen des Bades. „Wir sind verlässlich da, wann immer gebadet werden kann“, betont er.

Den der Pandemie geschuldeten Wechsel von Café zu Kiosk sieht er heute durchweg positiv. „Wir haben zwei Kinder und waren so viel im Café. Wer einen Kiosk betreibt, hat viel familienfreundlichere Arbeitszeiten“, sagt der ursprüngliche Frankfurter mit einem Lächeln und freut sich auf seinen Start in Wiggensbach. „Das Bad hat mich von Anfang an angesprochen und die Erfahrungen der ersten Tage waren durchweg positiv. Die Saison kann kommen.“