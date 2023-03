Das ist der neue Plan eines Allgäuer Unternehmers für Galeria Kempten

Neue Entwicklungen bei Galeria Kaufhof in Kempten: Ein Allgäuer Unternehmer hat Interesse an den Räumlichkeiten. Für Kempten hat er einen speziellen Plan.

16.03.2023 | Stand: 14:20 Uhr

Wenige Tage alt ist die Nachricht vom Aus des Galeria-Kaufhauses in Kempten Ende Januar 2024. Jetzt meldet mit Marc Wenz bereits ein Oberallgäuer Unternehmer Interesse an der Immobilie an. Im Gepäck hat er eine klare Vision: „Sportworld Kempten“ lautet der Arbeitstitel.

