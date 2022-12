Neues Buch: Wo stehen die urigsten Bäume im Allgäu?

Mit seinem Interesse an Bäumen steckt Lehrer Harald M. Knes auch seine Schüler und deren Familien an. Jetzt gibt es ein Buch.

11.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Warum jedes Jahr Tausende Kilometer in den Urlaub fliegen? Warum nicht einmal die schöne Natur des Allgäus besser kennenlernen? Genau das will Grundschullehrer Harald M. Knes erreichen. Mit seinem Buch und Fotoprojekt will der Kemptener Kindern und deren Familien Inspiration für Aktivitäten an der frischen Luft liefern.

Sieben Jahre lang hat der 51-Jährige auch mit Unterstützung vieler Familien seiner Grundschülerinnen und -schüleram Projekt gearbeitet. Daraus ist nun das Buch „80 urige Allgäuer – Besondere Bäume des Allgäus“ entstanden. Am Freitag zeigte er das Ergebnis im Kemptener Stadttheater. Gleichzeitig startete die Ausstellung „80 urige Allgäuer“, bei der Fotos der Bäume aus dem Buch zu bestaunen sind. Bei all dem Stolz über die Veröffentlichung, schwingt auch ein wenig Wehmut mit, weil das Projekt jetzt zu Ende geht, sagt der Autor.

Mit seinem Buch "80 urige Allgäuer - Besondere Bäume des Allgäus" will Harald M. Knes für die Natur am Allgäu begeistern

Seine besondere Bindung zu Bäumen lasse sich auf seine glückliche und naturverbundene Kindheit im Spessart zurückführen, erzählt Knes. Der Wald sei dort „quasi überall“ und habe seine „Kindheit geprägt“. Was ihn an Bäumen so fasziniert? „Sie sind für das Leben so grundsätzlich wichtig und von Wind und Wetter über Jahrhunderte gezeichnet worden“, erzählt er. „Sie strahlen einfach Schönheit aus.“

Die Idee, ein Buch über Bäume zu schreiben, sei in der Corona-Zeit entstanden. Zuvor hatte der Kemptener jahrelang von allen Seiten Informationen zu besonderen Bäumen gesammelt und sich immer sonntags auf den Weg gemacht, um einen neuen Baum ausfindig zu machen. Letztlich sei das Projekt von vielen engagierten Familien abhängig gewesen. Sie übernahmen Patenschaften für einen oder mehrere der Bäume, von denen am Ende die 80 „urigsten“ übrig blieben. Im Buch erhielt jeder Baum aus der Region einen kurzen Text und eine kindgerechte Wegbeschreibung, die auf Koordinaten verzichtet.

Ein Baum fast wie bei Pipi Langstrumpf: Ein hohler Bergahorn am Hochgrat

Sein Lieblingsbaum ist ein Bergahorn am Hochgrat, erzählt Knes. Der Baum ist hohl, nach oben offen und man kann durch einen kleinen dreieckigen Spalt hineinschlüpfen. Für seine Grundschüler sei der Baum „eine Art Haus mit Tür und Obergeschoss“. Dankbar ist Knes vor allem den Eltern, die „bereit waren das Projekt zu ihrem Projekt zu machen“, sagt er.

Er selbst plant bereits ein weiteres Buch. Das soll sich allerdings statt um Bäume um Pädagogik aus dem Blickwinkel eines Grundschullehrers drehen.

Die Ausstellung zum Buch läuft noch bis Ende Januar im Foyer des Stadttheaters Kempten. Infos zum Buch: Didactus Buchhandlung Kempten, 29,90 Euro, 120 Seiten.