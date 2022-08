Nicht alle sind glücklich über die Farbe

Zumsteinhaus Das künftige Kempten-Museum hat einen ockerfarbenen Anstrich erhalten – wie nach der Erbauung 1802. Nun werden immer mehr Stimmen von Experten laut, die den gelben Ton für falsch halten

Eigentlich wollte das Architekturforum bei seiner letzten Diskussionsveranstaltung über Farbe am/im Bau diskutieren – und zwar ganz allgemein. Doch schnell landete die kleine Runde von Architektur-Freunden beim Zumsteinhaus, das ab Dezember als Kempten-Museum die Geschichte der Stadt erzählt. Das lag vor allem an einem der Podiums-Teilnehmer: Der Kemptener Stadtheimatpfleger Tilman Ritter fand gleich zu Beginn kritische Worte. Es sei „ein komisches Gelb“, mit dem die Fassade des Gebäudes gestrichen wurde, befand er. „Das ist völlig falsch.“

Seiner Meinung nach hätte Grau und Weiß sehr viel besser für das filigrane klassizistische Gebäude gepasst, das 1802 fertiggestellt wurde. „Nun hat es eher Landhaus-Charakter.“ Von den anwesenden Architekten und Experten kam keine Widerrede.

Der Architekt und Bau-Experte Tilman Ritter weiß, dass seine Äußerungen heikel sind. Schließlich war er Mitglied jener etwa zehnköpfigen Kommission, die sich Anfang des Jahres nach einem Testanstrich für ein Ockergelb entschied – darunter Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Museums-Chefin Christine Müller Horn und Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege. Grundlage war der Befund des Restaurators Karlheinz Weinzierl aus Bellenberg bei Illertissen, der bei Forschungen an der Fassade herausgefunden hatte, dass die Zumsteins als Bauherren ihr repräsentatives Geschäfts- und Wohnhaus gegenüber Residenz und Basilika in Ocker streichen ließen. Er sei als einziger dagegen gewesen, berichtet Tilman Ritter auf Anfrage unserer Zeitung und fügt an: „Ich trage dennoch die Entscheidung mit – obwohl mir’s nicht gefällt.“

Er hält nicht nur die kräftige Farbe selbst für nicht geeignet („Dem Klassizismus steht eher die vornehme Zurückhaltung“). Er findet zudem die Einbindung ins Ensemble nicht gelungen. Schließlich seien die benachbarten Langen Stände vor etlichen Jahren in Graublau gestrichen worden, damit sie zum Zumsteinhaus passten. Andererseits sei das Ocker farblich zu nahe an der gegenüberliegenden Residenz; er hätte sich größeren Kontrast gewünscht.

Auch andere Experten schütteln die Köpfe über die neue Farbgebung und beklagen gegenüber unserer Zeitung, dass das einst noble Grau des Zumsteinhauses verschwunden sei. Das Architekturforum beispielsweise kritisiert sowohl die Wahl der Farbe als auch die mangelnde Einbindung ins Ensemble mit den Langen Ständen und dem Landhaus (Commerzbank). „Wir verstehen nicht, dass das klassizistische Haus über die Farbe barockisiert wurde“, sagt Franz Schröck im Namen der Vereinsmitglieder. „Außerdem wurde der Anstrich nicht auf die benachbarten Gebäude abgestimmt.“

Die Kulturverwaltung der Stadt ist dagegen glücklich mit dem Ockergelb. Man habe sich „eine gewisse Farblichkeit“ gewünscht, erklärte im Januar Kulturreferent Dr. Richard Schießl und meinte damit den Leuchtturm-Charakter, den das Haus besitzen sollte. Auch Museumsleiterin Müller Horn findet die Farbe gut. Das Ocker strahle eine Wärme aus, die sehr gut zum Museum passe, das ja auch eine Art Wohnzimmer sein soll. „Das ist einladend“, sagt sie. Das kühle, strenge Grau des Klassizistischen hätte ihr nicht so gut gefallen. Offenbar sind auch die Kemptener dieser Ansicht. Jedenfalls kam bisher kaum Kritik aus der Bürgerschaft.

Auch Müller Horn verweist auf den Erstanstrich. Der hatte freilich nur wenige Jahre Bestand. Die Zumsteins ließen nämlich bald nach Fertigstellung 1802 das Ocker durch ein Grau-Weiß ersetzen, wie ein Gemälde von Franz Sales Lochbihler zeigt, das um das Jahr 1815 zeigt. Die Gründe für den Neuanstrich kennt die Nachwelt nicht. Auch der Kemptener Zumstein-Experte Wolfgang Petz kann nur rätseln. Er geht davon aus, dass die Farbänderung ein bewusster Akt der Besitzer war. „Vielleicht waren sie mit dem Ocker nicht mehr einverstanden“, mutmaßt Petz.

Während beim Zumsteinhaus aus Grau und Weiß ein Ocker wurde, geht die Farbveränderung bei der gegenüberliegenden Basilika St. Lorenz in genau die andere Richtung. Die mächtige Kirche, erbaut Mitte des 17. Jahrhunderts, erhält gerade einen grau-weißen Anstrich, der das bisherige Beige ersetzt. „Das steht St. Lorenz gut zu Gesicht“, lobt Stadtheimatpfleger Tilman Ritter die offenbar einvernehmlich getroffene Entscheidung von Staatlichem Bauamt, Pfarrei, Landesamt für Denkmalpflege und Stadt. Die Architektur werde durch die kühlen Farben besser unterstützt. Nun komme das Feine und Filigrane dieses Baus wieder besser zur Geltung.