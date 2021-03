Noch ein Preis für die König-Ludwig-Brücke

Bundesingenieurkammer würdigt aufwendige Sanierung des Denkmals. Wird die Brücke auch „erlebbar“?

Als „historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst“ wurde die König-Ludwig-Brücke 2012 ausgezeichnet. Für die Sanierung bekamen die Verantwortlichen 2019 den 1. Platz beim Deutschen Ingenieurpreis in der Kategorie „Baukultur“ zuerkannt. Damit nicht genug: Beim Brückenbaupreis für Fuß- und Radwegbrücken 2020, der wegen Corona erst am Montagabend in einer online-Veranstaltung verliehen wurde, folgte nun die nächste Auszeichnung für die technisch aufwendige Restaurierung mit einem dritten Platz.

Älteste Eisenbahnbrücke in Holzbauweise

Als „einzigartiges Monument der Bautechnikgeschichte“ würdigt die Jury die älteste ehemalige Eisenbahnbrücke in Holzbauweise Deutschlands. Besonders heben die Experten von Bundesingenieurkammer und dem Verband Beratender Ingenieure den Einsatz moderner Techniken wie dem „Impulstomographieverfahren“ bei der Sanierung hervor. So sei es gelungen, die Tragfähigkeit der Konstruktion (erbaut 1847 bis 1852) zu untersuchen, ohne gravierend in die Substanz einzugreifen. Namentlich erwähnt wird dafür die Konstruktionsgruppe Bauen mit den Ingenieuren Rainer Böhme und Prof. Jörg Schänzlin.

„Ein gelungenes Beispiel der Zusammenarbeit von Planern, Verwaltung, Handwerk und Bauwirtschaft“, kommentiert Oberbürgermeister Thomas Kiechle die erneute Auszeichnung. Das Sechs-Millionen-Euro-Projekt ist vielen Kemptenern vor allem mit dem spektakulären Aus- und Einhub der Brückenteile in Erinnerung.

Das erste Konzept erschien Kemptener Stadträten zu teuer

Für Radler und Fußgänger freigegeben wurde die Iller-Überführung im Mai 2019. Seitdem ist es ruhig geworden um die geplante Einbettung des Kulturschatzes in den touristischen Auftritt der Stadt. Ideen für eine moderne Inszenierung des Bauwerks gab es bereits. Der erste Aufschlag erschien den Stadträten allerdings zu teuer. Fachleute aus Kulturamt und Tourismus pochten darauf, das Konzept besser einzubinden in andere Aktivitäten.

„Erlebbar“ soll die König-Ludwig-Brücke für Einheimische und Gäste werden, lautet das Ziel. Dazu ist sowohl an eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr als auch an zeitgemäße Präsentationen etwa am Illerradweg gedacht.

„Papier für die Präsentation steht“

„Es gab mittlerweile einen guten Austausch zwischen den verschiedenen Ämtern“, sagt Stefanie Schmitt, Leiterin Kempten Tourismus: „Auf dem Papier steht das Konzept.“ Zuletzt habe es aber keine Gelegenheit gegeben, die Ideen einem der städtischen Gremien vorzustellen. In einer der nächsten Sitzungen des neu geschaffenen Beirats für Tourismus und Stadtmarketing soll das Thema auf die Tagesordnung kommen.

