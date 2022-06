Auf jeden Jugendlichen in Kempten und im Oberallgäu kommen derzeit drei unbesetzte Stellen. Zum Schuljahresende steigt das Interesse am Einstieg in einen Beruf.

24.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Chancen stehen gut für junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Im Allgäu kommen derzeit auf jeden Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz statistisch gesehen fast drei unbesetzte Stellen. Unternehmen in Handwerk, Handel und der Dienstleistungsbranche suchen geeignete Bewerber. Jetzt ist die Zeit für bisher Unentschlossene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.