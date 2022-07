Allgäuer Start-up Numbat drückt beim Ausbau des Ladesäulennetzes aufs Tempo

Das Kemptener Start-up Numbat erhält von Investoren einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Geld fließt in ein Schnellladenetz für Elektro-Autos im Allgäu.

26.07.2022 | Stand: 10:26 Uhr

Das Kemptener Start-up Numbat GmbH hat seine erste große Finanzierungsrunde abgeschlossen und setzt nun auf schnelles Wachstum: Laut Pressesprecher Uli Benker haben der Venture-Capital-Fonds eCapital sowie mehrere private Geldgeber in den vergangenen Monaten „einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag“ in das Unternehmen investiert. Eine genaue Summe nennt Numbat auf Nachfrage unserer Redaktion nicht. Das eingesammelte Risikokapital soll umgehend in ein hochwertiges Schnellladenetz in der Region, aber auch in Personal, Vertrieb, Marketing, Entwicklung und Technik investiert werden.

Wie viel Leistung hat eine Ladesäule von Numbat?

Kernstück des von den beiden Ingenieuren Martin Schall und Dr. Maximilian Wegener gegründeten Cleantech-Unternehmens sind die selbst entwickelten Ladesäulen mit besonders langlebigem Batteriespeicher. Die Säulen haben eine Leistung von über 300 Kilowatt und können laut Firmenangaben ein Elektroauto in 15 Minuten zu 80 Prozent laden. Den Strom bezieht der „Numbat“ aus dem konventionellen Niederspannungsnetz. „Mit dieser Technologie, die ohne Trafo und Anbindung ans Mittelspannungsnetz auskommt, sind wir führend in Deutschland“, sagt Benker.

Wie viele Ladesäulen von Numbat werden im Allgäu aufgestellt?

Bis Ende 2022 sollen an 50 Standorten in der Region Ladesäulen aufgestellt werden, ein großer Teil davon in Kooperation mit dem heimischen Lebensmittelunternehmen Feneberg. „Wir sind hier trotz punktueller Lieferengpässe im Zeitplan“, sagt Benker. 2023 sind bundesweit weitere 600 Schnellladesäulen geplant, begleitend sei eine weitere Finanzierungsrunde vorgesehen. Für Kleinanleger soll es zudem ein eigenes Crowd-Funding-Modell geben. „Unabhängige Fachleute haben das Numbat-Geschäftsmodell vor der ersten Finanzierungsrunde wirtschaftlich, aber auch technologisch und juristisch intensiv geprüft“, erläutert Benker.

Wie viel Geld kostet eine Numbat-Ladesäule?

Jede Säule wird mit Investitionskosten von etwa 200.000 Euro veranschlagt, wobei Numbat Eigentümer und Betreiber der Säulen ist. Weil verbrauchte Zellen der integrierten Batteriespeicher durch neue oder recycelte Zellen ersetzt werden können, ist die Numbat-Technologie laut den Geschäftsführern Schall und Wegener besonders umweltfreundlich: „Dieses Verfahren ermöglicht der Batterie bis zu drei Leben.“

Wie viele Mitarbeiter hat Numbat?

Aktuell beschäftigt die Numbat GmbH, die 2021 unter den Fittichen des digitalen Gründerzentrums „ Allgäu Digital“ entstanden ist, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 15 studentische Kräfte. Bis Ende 2022 sollen etwa 70 Beschäftigte auf der Gehaltsliste stehen. Weil die Räume im digitalen Gründerzentrum in Kempten nicht mehr ausreichen, sucht Numbat laut Sprecher Benker einen neuen Firmensitz in Kempten.

