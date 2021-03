Testen statt tanzen: Das Parktheater in Kempten wird zum Schnelltest-Zentrum

Parktheater-Chef Hannes Palmer und sein Team wollen mithelfen, "die Pandemie in den Griff zu bekommen". OB Kiechle kündigt weitere Test-Möglichkeiten an.

18.03.2021 | Stand: 17:12 Uhr

„Auf den Impfstoff haben wir keinen Einfluss, aber beim Testen werden wir die Bürgerinnen und Bürger optimal versorgen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle am Donnerstagnachmittag. Zu Beginn der Stadtratssitzung in der Kultbox kündigte er an, dass das Parktheater bereits ab diesen Freitag zum Corona-Schnelltest-Zentrum umfunktioniert wird. Ab Montag bietet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) dann auch in der Markthalle Schnelltests an (wir berichteten). „Wir stellen uns ab jetzt bestmöglich auf, damit jederzeit die Zugänge zu den Angeboten des öffentlichen Lebens gewährleistet sind“, sagte Kiechle.

Die Vorbereitungen liefen aud Hochtouren

Testen statt tanzen lautet nun also das Motto im Parktheater. Geschäftsführer Hannes Palmer freut sich über den Zuschlag der Stadt und den „großen Vertrauensvorschuss“. Er und sein Team seien sehr motiviert: „Wir hoffen mit der Aktion die Pandemie in den Griff zu bekommen.“ Die Vorbereitungen – inklusive Schulungen – liefen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren. Das Parktheater verwende ein Test-System, mit dem bereits andere Kommunen erfolgreich arbeiten, sagt Palmer. Damit vor dem Haus keine Schlangen entstehen, müssen sich die Testwilligen vorher im Internet anmelden, wie schon jetzt für die Schnelltests in einigen Apotheken.

Auch für Schnelltests in der Markthalle ist laut Kiechle vorab eine Anmeldung übers Internet nötig. Der Wochenmarkt findet dort am Samstag ein letztes Mal statt, bevor er früher als ursprünglich geplant komplett nach draußen umzieht. Jeder, der sich testen lassen möchte, soll laut Kiechle die Möglichkeit dazu haben.

Ari-Kaserne: Auch hier wird das Angebot ausgebaut

Die sogenannten PCR-Tests, die als zuverlässiger gelten, sind weiterhin auf dem Gelände der ehemaligen Ari-Kaserne möglich. Und zwar ab 22. März montags, mittwochs, freitags jeweils am Vormittag sowie dienstags und donnerstags am Nachmittag. Dort können Interessiert künftig ebenfalls Schnelltests machen: montags, mittwochs und freitags am Nachmittag sowie dienstags und donnerstags am Vormittag.

Anmeldungen für Tests in der Markthalle sowie auf dem Gelände der ehemaligen Ari-Kaserne wird es hier geben.

Zum Schnelltestzentrum im Parktheater geht es hier. Die Seite wird voraussichtlich am Donnerstagabend freigeschaltet.

