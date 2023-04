„Eine Band ist kein Streichelzoo“: Peter Maffay verrät in Kempten, wie er probt

Fürs Open-Air-Konzert in Kempten werde seine Band hart proben, verspricht Peter Maffay. Bei einem Kurzbesuch kommentiert der 73-Jährige auch den Ukraine-Krieg.

13.04.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Etwa 100 Kilometer liegen zwischen Tutzing am Starnberger See und Kempten. Also keine große Strecke für Peter Maffay. Am Montag kam er mal schnell ins Allgäu, um sich den Ort anzuschauen, wo er in drei Monaten unter freiem Himmel auftreten wird. Eigentlich müsste der Sänger und Gitarrist den Hildegardplatz neben der Basilika aber kennen. Schließlich trat er vor 21 Jahren schon mal dort auf. 12.000 Besucher feierten seinerzeit mit ihm eine sommerliche Open-Air-Party bei 28 Grad im Schatten.

Der Platz im Herzen Kemptens hat im Vergleich zu damals an Attraktivität deutlich gewonnen, nachdem er in den Jahren 2012 bis 2014 neu gestaltet wurde. Er soll künftig wieder öfter für Kunst und Kultur unter freiem Himmel genutzt werden. Der Buchenberger Veranstalter „Allgäu Concerts“ ließ im vergangenen Jahr die „Dropkick Murphys“ auftreten. Heuer hat die Agentur sogar zwei große Konzerte geplant: Neben Maffay am 17. Juni wird Sarah Connor am 18. Juni zwischen Residenz, Basilika und barocken Häusern Musik machen.

Peter Maffay (Mitte) lässt sich den Hildegardplatz in Kempten zeigen - von Michaela Schneider und Franz Bernhard von "Allgäu Concerts". Bild: Ralf Lienert

Peter Maffay hat sich leger gekleidet auf den Weg von Tutzing ins Allgäu gemacht. Einen weißen Pullover, eine schwarze Jeans und eine blaue Lederjacke trägt er, als er in Kempten von seiner Vorfreude auf das Konzert am Hildegardplatz erzählt. Maffey, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern zählt, möchte mit der damit verbundenen Tournee dort anknüpfen, wo er im vergangenen Jahr aufhörte, als er 20 Auftritte hatte. „Eine Erlösung“ sei es gewesen, nach der Corona-Pandemie endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Maffay: „Die schönste Tour, die ich jemals gemacht habe.“ Vier Mal hatte er sie verschieben müssen, berichtet er und spricht – wie so viele andere Künstler – von „Berufsverbot“.

"Spielen ist Spaß - keine Arbeit", sagt Peter Maffay

Die Erlösung setzt sich 2023 fort. Obwohl Peter Maffay inzwischen 73 Jahre alt ist, scheint seine Leidenschaft für (Live-)Musik ungebrochen zu sein. „Spielen ist Spaß – keine Arbeit“, versichert er. Er habe immer noch Bock auf die Bühne. Und wenn der Bock mal fehlt? „Dann müsste ich aufhören.“ Maximal 8000 Menschen werden dabei sein, wenn er auf dem Hildegardplatz loslegt. Mehr sind dort nicht erlaubt. Die Chancen stehen gut, dass es so viele sein werden. Bisher sind laut Allgäu Concerts 5000 Tickets verkauft. Peter Maffay wird ihnen neue Songs aus den vergangenen Jahren präsentieren.

Auch die alten Hits wird Peter Maffay mit seiner Band spielen

Aber er weiß auch: „Wenn wir ohne Gassenhauer von der Bühne gehen, gibt’s Haue.“ Also werden er und seine Band auch Hits wie „Über sieben Brücken musst Du geh’n“, „Eiszeit“ und „Du“ spielen. „Wir machen das gerne“, sagt Maffay. Außerdem könnte es sein, dass er spontane Wünsche aus dem Publikum erfüllt. „Wir können auch improvisieren.“ Notfalls würde er einen Refrain oder eine Strophe einfach solo anstimmen, etwa von „Josie“. Das Konzert werde mindestens zweieinhalb Stunden dauern, verspricht Maffay. „Nur wenn’s hagelt, werden wir früher aufhören.“

Maffay und seine Mitmusiker werden gut vorbereitet nach Kempten kommen. Eine Tour sei wie eine Fußballsaison, sagt er. Zum Start müssen alle fit sein. Deshalb werde vorher hart geprobt, wo auch mal radikal kritisiert werde. „Eine Band ist kein Streichelzoo.“

Zum Ukraine-Krieg sagt Peter Maffay: "Ein Land wurde in bestialischer Weise überfallen"

Vermutlich wird Maffay in Kempten auch den Ukrainekrieg kommentieren. Als Künstler müssen er seinem Publikum erklären, wo er stehe. Bei seinem Kurzbesuch in Kempten wählt er dafür drastische Worte. „Ein Land wurde in bestialischer Weise überfallen“, sagt er. Gleichzeitig befürchtet er eine weitere Eskalation und bezweifelt, ob immer mehr Waffen zu einer Lösung des Konflikts führen. „Ich vermisse die Worte ,Dialog’ und ,Diplomatie’.“

Karten fürs Konzert am 17. Juni 2023 (20 Uhr) gibt es bei unserer Zeitung, Telefon 0831/206 55 55; www.azshop.de