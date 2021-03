Bedarf an Notunterkünften steigt seit Jahren. Hilfesuchende finden kaum zurück in normales Mietverhältnis. Wie die Stadt Kempten versucht, gegenzuhalten.

23.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Wenn sich die Abwärtsspirale dreht, geht es manchmal schnell: Jobverlust, Schicksalsschläge, Krankheit können dazu führen, dass Menschen plötzlich ohne Wohnung dastehen. Deswegen steigt auch in Kempten der Bedarf an Notunterkünften. Aktuell haben 167 Männer, Frauen und Kinder nur deswegen ein Dach über dem Kopf, weil sie in städtischen Einrichtungen untergebracht sind.