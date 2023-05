Power-Auftritt von Saxofonist David Murray: Energie ohne Ende

David Murray ist zwar 68 Jahre alt, aber nach wie vor ein Saxofon-Kraftwerk der stärksten Sorte. Mit seinem tollen Trio bringt er den Saal zum Kochen.

05.05.2023 | Stand: 13:53 Uhr

Ein bisschen aufwärmen? Gibt es mit David Murray nicht. Kaum hat er das sowieso schon quirlige Thema von „Switchin’ in the kitchen“ durch, dreht er mit seinem Saxofon voll auf. Nach fünf Minuten brennt die Hütte beim Konzert seines Trios. Und so geht das 90 Minuten lang weiter. Am Ende scheint das Publikum erschöpfter zu sein als der Mann auf der Bühne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.