Pro und Contra: Kann es trotz des Kriegs einen Schützenumzug mit Böllern geben?

Kemptens Werkausschuss diskutiert, ob bei der Allgäuer Festwoche ein Schützenumzug eine gute Idee ist. Unsere Redaktion ist unterschiedlicher Meinung.

28.05.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Ullrich Kremser ( FDP) und dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) hinterfragen, ob bei der Allgäuer Festwoche ein Schützenumzug angesichts des Ukraine-Kriegs passend ist. „Da sperrt sich etwas in mir“, sagt Groll. Mehr dazu lesen Sie hier: Diskussion im Rathaus: Ist ein Schützenumzug vertretbar?

Unsere Redaktion ist unterschiedlicher Meinung.

Ulrich Weigel: Wer das infrage stellt, könnte auch fragen, ob derzeit Festzeltpartys angemessen sind.

Was hat ein Schützenumzug zum Ende der Allgäuer Festwoche mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine zu tun? Nichts. Niemand möchte das unermessliche Leid der Menschen nach der russischen Invasion ausblenden. Doch die Allgäuer Schützenvereine sollte man da nicht zum Thema machen. Es handelt sich um Sportvereine, die Wettkampf, Brauchtum und Geselligkeit pflegen. Wer ihre Umzüge kennt, weiß, dass sie keine Waffenschau sind. In der Regel sind (vielleicht von historischem Gerät abgesehen) höchstens einige Böllerschützen dabei. Und selbst, wenn diese es zum Start eines Umzugs einmal krachen lassen: Das gehört ebenso zum Brauchtum und ist auch von anderen Festen gerade in den Dörfern nicht wegzudenken. Wer das infrage stellt, könnte auch fragen, ob derzeit Festzeltpartys angemessen sind.

Laura Wiedemann: Allgäuer Brauchtum vermitteln, das geht auch ohne Böllerschüsse

Böllerschüsse zum Schützenumzug, während in der Ukraine auf Menschen geschossen wird? Das wäre unpassend. Und das sollte die Stadt verhindern. Denn während hierzulande der Schützensport vielerorts zur Kultur gehört, bedeuten Waffen an anderen Orten dieser Welt vor allem Krieg und Leid. Fakt ist: Allgäuer Brauchtum vermitteln und einen Schützenumzug ermöglichen, das geht auch ohne Böllerschüsse. Vor allem weil diese im schlimmsten Fall schmerzhafte Erinnerungen und Traumata bei ukrainischen Geflüchteten hervorrufen könnten, die den Umzug vom Straßenrand aus beobachten. Gerade in einer Zeit wie dieser, die von Konflikten geprägt ist, sollte die Allgäuer Festwoche ein Ort des Zusammenkommens, des Friedens und der gegenseitigen Rücksichtnahme sein.

