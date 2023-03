Ramadan Vehabi betreibt in der Kemptener Bodmanstraße Bäckerei und Handyladen

Als die Schließung der Bäckerei-Sinz bekannt wurde, handelte Ramadan Vehabi. Zusätzlich zum Handy-Reparaturladen arbeitet er nun mit seiner Frau in der Backbox.

16.03.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Viele Hungrige stutzen, die derzeit in der ehemaligen Sinz-Filiale in der Kemptener Bodmanstraße auf der Jagd nach einer Butterbreze sind. Denn den Mann, den sie nach der Neueröffnung der Backbox, der neuen Bäckerei in ebenjenen Räumen, hinter dem Tresen stehen sehen, kennen sie aus einem anderen Umfeld. Ramadan Vehabi, der Chef des Handy-Reparaturladens Media Box, war normalerweise gegenüber in einem weißen Kittel über Einzelteilen von Mobiltelefonen zu finden. Nun betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Adile Vehabi auch eine Bäckerei.

