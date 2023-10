Reise in die Eiszeit: Kempten bereitet sich auf prickelnde Ausstellung vor

Bald geht's los: Die große Eiszeit-Ausstellung im Marstall Kempten mit Mammuts, Löwen und Bären will ganze Familien anlocken. Was in den ersten Tagen geboten ist.

25.10.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Die Eiszeit hält am Samstag Einzug in den Kemptener Marstall: Bei der Ausstellung mit dem Titel „Eiszeit Safari Allgäu“ sind in den beiden Ausstellungsräumen 60 furchterregende Tiere, zwei Steinzeitmenschen, jede Menge Steine, Kunstwerke, Werkzeuge und Waffen sowie eine begehbare Jurte zu sehen. „Eine so große, aufwändige Ausstellung hat es in Kempten noch nie gegeben“, sagt Museumsleiterin Christine Müller Horn. Sie hofft auf Tausende von Besucherinnen und Besuchern.

Wie sah die Eiszeit in Deutschland und speziell im Allgäu aus? Das ist hier zu sehen

Sie sollen erleben, wie es in Deutschland und speziell im Allgäu während der letzten Eiszeit aussah. Zu sehen sind rund 300 Ausstellungsstücke, darunter lebensgroße Tier-Rekonstruktionen und Skelette von Mammuts, Wollnashörnern und Höhlenlöwen. Die Ausstellung, die für die ganze Familie geeignet ist und von Dr. Kerstin Batzel kuratiert wurde, entstand in Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. Ergänzt wurde sie mit Funden aus der geologischen Sammlung der Stadt Kempten, die von wiederum von Herbert Scholz stammen, emeritierter Geologie-Professor an der TU München. Es gibt zudem interaktive Medienstationen und viel zum Anfassen.

Auch ein steinzeitliches Wildpferd ist in der Ausstellung zu sehen. Bild: Martina Diemand

250.000 Euro kostet die Ausstellung, die bis 14. April 2024 läuft. Mit 66.000 Euro hat sie der Kulturfonds Bayern gefördert. Der Differenzbetrag soll durch Eintrittsgeld finanziert werden. Museumsleiterin Müller Horn hat zunächst einmal 15.000 Einlass-Aufkleber bestellt. Wie viele Menschen kommen werden, sei allerdings offen, sagt sie.

Infos rund um die Ausstellung: