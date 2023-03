Hightech für den Holzbach unterm Liebherr-Gelände

Die Verrohrung unter dem Industrie-Gelände wird aufwendig saniert. 900.000 Euro sind dafür nötig. Wie die Spezialisten Stabilität schaffen, ohne Leitungen freizulegen.

23.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wie einen Strumpf, verstärkt mit Glasfaser und mit Harz getränkt, muss man sich einen „Inliner“ vorstellen. Dieser Schlauch wird unter Druck in ein Rohr gestülpt. An den Wänden härtet das Material aus und stützt die Konstruktion dauerhaft. So geschieht es zurzeit auf dem Liebherr-Gelände, wo die marode Verrohrung des Holzbachs saniert wird.

Bei Befahrungen wurde festgestellt, dass Schächte und Rohre auf einer Länge von 335 Metern massive Schäden aufweisen. Risse kamen zum Vorschein, teilweise sind die Betonröhren gebrochen. Sie haben einen Durchmesser bis zu 80 Zentimetern. Speziell ist die Lage der Leitung: Sie führt in Tiefen bis zu zwölf Metern unter Werkhallen von Liebherr westlich der Kaufbeurer Straße hindurch. „Wenn der Abfluss nicht garantiert ist, steht die ganze Firma unter Wasser“, sagt Projektleiter Roland Fischer des Füssener Ingenieurbüros ISAS.

Für die neue Auskleidung der Rohre muss nicht gebuddelt werden

Darauf will es das Tiefbauamt nicht ankommen lassen. 900.000 Euro werden laut Baudirektor Markus Wiedemann für die „grabenlose“ Sanierung investiert. Gemeint ist, dass im Gegensatz zu anderen Verfahren die Verrohrung nicht freigelegt werden muss, was auf dem Unternehmensgelände einen ungeheuren Aufwand bedeuten würde.

Bei der jetzigen Strecke geht es um 140 Meter. „Komplex ist die Führung um Bögen herum“, sagt Bauleiter Björn-Bianco Rippa von der Firma Aarsleff. Falten in der Bemantelung sollen vermieden werden, damit der Durchfluss nicht stockt. Mit dem neuen Innenleben verringere sich der Rohrdurchmesser zwar um fünf Zentimeter. Aber das Material sei im Vergleich zum Betonrohr weniger rau und ermögliche höhere Fließgeschwindigkeit – an der Kapazität der Rohre ändere sich somit nichts. Ausgehärtet wird das Gewebe mittels Warmwasser, das über drei Tage lang 60 Grad Biosauna in der Leitung schafft.

Bei Schlagwetter kommen bis zu 1000 Liter pro Sekunde an

Durch die Rohre läuft ein Teil des Holzbachs sowie das Regenwasser aus der Bleicherstraße. Wenn im Sommer Schlagwetter auftreten, kann der Bach enorm anschwellen und bis zu 1000 Liter Wasser pro Sekunde führen. Das wäre unter den Liebherr-Hallen nicht abzuführen. Ein Teil des Holzbachs wurde deswegen in der Bauzeit des nördlichsten Betriebsgebäudes um das Gelände herumgeführt. Rückhaltebecken im Vorlauf ermöglichen, Niederschlag aufzufangen.

Nicht umsonst wurden die Arbeiten ins Frühjahr gelegt. „Da ist seltener mit Starkregen zu rechnen“, sagt Isas-Chef Peter Glatz. Mit dem Wetterdienst stehe man im ständigen Kontakt. Eine Pumpe leitet zurzeit das Wasser weg von der Baustelle.

Die Stadt ist für 60 Bäche zuständig, ergibt gesamt 130 Kilometer „Gewässer dritter Ordnung“. Davon sind 14 Kilometer verrohrt.

