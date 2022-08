Der Schauraum Erasmuskapelle ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Kemptens

Der Schauraum Erasmuskapelle zählt zu den Sehenswürdigkeiten von Kempten. Dort kann man unter dem St.-Mang-Platz die Geschichte der Stadt kennenlernen.

Im Schauraum Erasmuskapelle unter dem St. Mang Platz erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Multivisionsshow über die bewegte Geschichte Kemptens. Der Schauraum Erasmuskapelle ist eines der vielen Museen im Allgäu und gleichzeitig eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Öffnungszeiten und Tickets: Die Infos zum Schauraum Erasmuskapelle in Kempten im Überblick

Sie planen einen Besuch im Schauraum Erasmuskapelle in Kempten? Hier finden Sie die wichtigsten Infos im Überblick.

Öffnungszeiten: Täglich (außer Mittwoch) von 11 bis 17 Uhr, Führungen jeweils zur vollen Stunde

Täglich (außer Mittwoch) von 11 bis 17 Uhr, Führungen jeweils zur vollen Stunde Eintrittspreise (nur mit Führung möglich): Erwachsene 5 Euro Kinder bis einschließlich 17 Jahre, Schüler und Studierende kostenlos Ermäßigt 2,50 Euro An jedem ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei.

Adresse: St.-Mang-Platz, Kempten

Die Erasmuskapelle in Kempten wurde nur durch Zufall entdeckt

Beinahe wäre die Erasmuskapelle unter dem St.-Mang-Platz in Kempten verborgen geblieben. Denn nur durch Zufall entdeckten Archäologen im Jahr 2003 bei Voruntersuchungen zur Umgestaltung des St.-Mang-Platzes 500 frühmittelalterliche Grabstellen und die Kapelle.

Die archäologischen Funde sind seit dem Jahr 2010 für die Öffentlichkeit in einem Museum zugänglich. 23 Stufen führen hinab in den Schauraum Erasmuskapelle. In dem alten Gemäuer erfahren die Besucherinnen und Besucher mit Hilfe einer Multivisionsshow Spannendes über die Entstehung des katholischen Friedhofs, die Konstruktionsphase der Kapelle und die Geschichte Kemptens.

Führungen durch die Erasmuskapelle Kempten

Ein Besuch der Erasmuskapelle in Kempten ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Führungen können per Telefon unter 0831/2525-1725 gebucht werden. Die Kasse für die Tickets befindet sich neben dem Schauraum Erasmuskapelle in der sogenannten MangBox in der Südhalle der St.-Mang-Kirche. Die Tickets müssen etwa zehn Minuten vor der reservierten Zeit abgeholt werden.

Treffpunkt für die Führung ist am Treppeneingang zur Erasmuskapelle. Die Führungen gibt es neben Deutsch auch auf Englisch, Spanisch, Rumänisch und Italienisch sowie in deutscher Gebärdensprache.

Dauer des Besuchs im Schauraum Erasmuskapelle in Kempten

Die Führung im Schauraum Erasmuskapelle dauert etwa 40 Minuten. Rechnet man das Abholen der Karten inklusive eventueller Wartezeit ein, sollte man rund 50 Minuten Zeit für den Besuch einplanen.

Der Zugang zur Erasmuskapelle erfolgt über eine Treppe und ist nicht barrierefrei. Menschen mit eingeschränkter Mobilität erhalten im Besucher-Service in der MangBox Antworten auf mögliche Fragen. Hunde sind im Schauraum Erasmuskapelle grundsätzlich nicht erlaubt. Ausgenommen sind Begleithunde von Menschen mit Behinderung.

Parken am Schauraum Erasmuskapelle: Parkplätze am St.-Mang-Platz

Direkt am St.-Mang-Platz gibt es kostenpflichtige Parkplätze. Gebührenpflichtige Parkhäuser in der Nähe gibt es in der Kronenstraße oder in der Burgstraße. Hier finden Sie einen Überblick über die Parkhäuser in Kempten.

Ein weiteres Museum, das zu den Sehenswürdigkeiten von Kempten gehört, ist das Kempten-Museum im Zumsteinhaus am Residenzplatz.

