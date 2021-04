Am Samstag wollen rund 8000 „Querdenker“ durch Kempten ziehen. Was Menschen dazu sagen, die mit Corona und seinen Folgen täglich zu tun haben.

16.04.2021 | Stand: 07:06 Uhr

Auch wenn die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit Corona schwankt – der Trend zeigt aktuell klar nach oben. Viele fürchten sich vor der dritten Welle; die Lage in Krankenhäusern ist angespannt. In der Situation planen nun sogenannte „Querdenker“ eine Großdemo in Kempten. Mit 8000 Menschen wollen Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen die Stadt am Samstag nach eigenen Worten „fluten“.