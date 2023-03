Schule Haldenwang: Erzieherinnen stoßen an Grenzen

In der Schule Haldenwang platzt die Mittagsbetreuung aus allen Nähten. Jetzt soll der Zugang beschränkt werden. Ob die Busaufsicht gratis bleibt, ist fraglich.

18.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Mit 60 Kindern ist die Mittagsbetreuung an der Schule Haldenwang vor fünf Jahren gestartet. Jetzt sind über 140 Kinder in verschiedenen Zeitmodellen angemeldet – bei insgesamt 210 Schülerinnen und Schülern. Einerseits also ein Erfolgsmodell. Für die Erzieherinnen sei der Andrang aber kaum noch zu bewältigen, wurde während der Gemeinderatssitzung deutlich. Kommendes Jahr verschärft sich die Lage zusätzlich.

