So lief der Saisonauftakt der Air Eagles Sulzberg

Die Air Eagles aus Sulzberg landen beim Heimwettkampf hinter Bad Kreuznach und Weingarten. Zuvor sorgt der Transport eines Sportgerätes für Spannung.

16.05.2022 | Stand: 19:32 Uhr

Stefan Lindermeir kam ins Schwitzen, obwohl er gar nicht selber vom Trampolin abheben musste. Denn zwei Tage vor dem ersten Bundesliga-Heimwettkampf der Air Eagles Allgäu in dieser Saison war für den Abteilungsleiter plötzlich unklar, wie eines der benötigten Sportgeräte aus Immenstadt nach Sulzberg kommen sollte. Denn das eigentlich angemietete Fahrzeug hatte einen Motorschaden. Fieberhaft begab sich Lindermeir auf die Suche nach Ersatz – und wurde noch rechtzeitig fündig. „Wir hatten einen Anhänger, bei dem es sich um zwei Zentimeter ausging“, sagt Lindermeir.

120 Zuschauer beim Trampolin-Wettkampf in Sulzberg

Etwas deutlicher war das Ergebnis der Air Eagles, die im Heimwettkampf in der Sulzberger Turnhalle auf den MTV Bad Kreuznach und den TV Weingarten trafen. Bad Kreuznach holte aus den beiden Duellen vier Wettkampfpunkte (606,5 Wertungspunkte) und landete vor Weingarten (2/573,0) und Gastgeber Sulzberg (0/559,8). 120 Zuschauer verfolgten den Bundesliga-Wettkampf. „Mit dieser Zahl bin ich absolut zufrieden, vor allem weil am Samstag auch gutes Wetter war“, sagt Lindermeir. „Da hat man es als Hallensportart nicht leicht.“ Ebenso zufrieden war der Abteilungsleiter auch mit den Leistungen seiner Athleten. „Wir sind im Pflicht-Durchgang vor Weingarten gelandet. Das war wíchtig“, sagt Lindermeir.

Trampolin-Bundesliga: Pech für Gabriela Stöhr

Zum Einsatz kamen Hannah Lindermeir, die die besten Wertungen der Air Eagles erzielte, Patrick Herz, Charlene Burks, Severin Heckele, Philipp Kleidernigg und Gabriela Stöhr. Verzichten musste Trainer Alexander Strobel auf Tatjana Hesse und Annika Süß. „Gabriela hatte Pech, bei der zweiten Kür musste sie ihren Sprung abbrechen. Hannah hat das zweitbeste Frauen-Ergebnis am Samstag geholt. Insgesamt bin ich zufrieden“, sagt Lindermeir. Den stärksten Auftritt legte aber Tim-Oliver Gesswein vom TV Weingarten hin. „Als Gabriela abgebrochen hat, wusste Weingarten, dass das Punktepolster reicht. Tim-Oliver hat eine richtige Flugshow gezeigt, das war für die Zuschauer toll“, berichtet Lindermeir. Bei der Kür kommt es generell auf Schwierigkeitsgrad und Haltungsnoten an (siehe Infokasten). „Da können die Top-Athleten ihr Potenzial abrufen und wie im Fall von Tim-Oliver auch mal ins Risiko gehen“, sagt Lindermeir.

Severin Heckele tritt ebenfalls für die Air Eagles Allgäu an. Bild: Matthias Becker

Nach dem gemeinsamen Essen im Anschluss an den Wettkampf waren Lindermeir und sein Helferteam mit den Abbauarbeiten in der Halle bis Sonntagabend beschäftigt. „Wir haben aber zum ersten Mal alles mit eigenen Leuten gestemmt“, sagt der Abteilungsleiter. Nach dem aufregenden Wettkampf-Wochenende richtet sich der Blick nach vorne, der nächste Bundesliga-Wettkampf steht am 23. Juli in Stuttgart an. „Matthias Pfleiderer hat ja leider diesmal gefehlt. Wir überlegen uns, ob wir ihn zum nächsten Wettkampf aus Spanien einfliegen lassen – und vielleicht bringt er einen spanischen Top-Athleten mit. Die Statuten würden das hergeben“, sagt Lindermeir.

So wird in der Trampolin-Bundesliga gewertet

Pro Wettkampf gibt es einen Pflicht- und zwei Kür-Durchgänge. Jeder Athlet absolviert pro Durchgang zehn Sprünge vom Trampolin. Die Sprungreihenfolge darf nicht unterbrochen werden, ansonsten gibt es keine Wertung.

Im Pflicht-Durchgang werden folgende Punkte bewertet: Haltung, Zeit des Springers in der Luft und die Abweichung bei der Landung von einem in der Mitte des Trampolins befindlichen Kreuzes. Die beiden letzten Punkte werden elektronisch gemessen.

Bei der Kür zählt die Schwierigkeit der Sprünge. Bei jedem Sprung (beispielsweise Salti oder Schrauben) wird die Zahl der Rotationen gewertet, ebenso wieder Zeit und Abweichung.

Insgesamt sieben Kampfrichter sind bei jedem Wettkampf im Einsatz. Es gibt einen Wettkampfleiter, dazu vier Haltungskampfrichter – das beste und schlechteste Ergebnis wird jeweils gestrichen. Weitere Kampfrichter bewerten die Schwierigkeit der Sprünge sowie Zeitmessung und Abweichung bei der Landung. Jeweils zwei Kampfrichter werden von den Gastmannschaften gestellt, zwei vom Heimteam, dazu kommt ein neutraler Wertungsrichter.

