Sollten Schüler länger schlafen dürfen? Das sagen Jugendliche und Lehrkräfte aus Kempten zum späteren Schulstart

Späterer Unterricht soll jungen Menschen Vorteile für Gesundheit und Lernen bringen. Das sagen Lehrkräfte und Schüler in Kempten und im Oberallgäu zum Vorschlag.

25.12.2022 | Stand: 13:56 Uhr

„Ach komm, die nächste Folge meiner Fernsehserie schaue ich noch an. Ich bin eh noch nicht müde“ – Ähnliches denken sich vermutlich viele Schülerinnen und Schüler, bevor sie ins Bett gehen. Schlafexperten zeigen in zahlreichen Studien: Jugendlichen fällt es in der Pubertät aufgrund ihres Biorhythmus oft schwer, vor Mitternacht einzuschlafen. Trotzdem haben sie einen deutlich höheren Schlafbedarf als Erwachsene. Am nächsten Morgen beginnt an den meisten Schulen der Tag allerdings schon früh, an den Kemptener Gymnasien beispielsweise um 7.45 Uhr. Diese Problematik ist auch den Jungen Liberalen (Jugendorganisation der FDP) aus Bayern ein Begriff. Sie fordern, dass der Schulstart auf neun Uhr verschoben wird. Landesvorsitzender Felix Mayer sagt: „Ein Schulbeginn um acht Uhr passt nicht in den Tagesrhythmus junger Menschen.“

Nachmittags weniger Freizeit: Schüler aus Kempten sehen späteren Schulstart kritisch

In einer Pressemitteilung der Jugendorganisation heißt es weiter, dass morgens „Sinnesleistungen, Koordination und Sprachfähigkeit noch auf das Schlafen eingestellt sind“. Der frühe Schulstart schade Lernerfolg und Gesundheit. Sie fordern die Landesregierung deshalb dazu auf, dass diese in Bayern einen vom Freistaat unterstützten Modellversuch startet. So soll getestet werden, wie sich eine Verschiebung des Schulstarts organisieren lassen könnte. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Kempten und dem Oberallgäu sehen das Thema kritisch.

Einen späteren Schulstart fände Nick Auerbacher (18) aus Wiggensbach schlecht, weil die Schule durch den späteren Start auch später enden würde. Er besucht die zwölfte Jahrgangsstufe am Hildegardis-Gymnasium und sagt: „Wenn man länger Schule hätte, würde Zeit am Nachmittag für Freizeitaktivitäten wegfallen.“

Andere Schülerinnen und Schüler bewerten einen späteren Schulstart positiv. Jonas Herb zum Beispiel. Der Zehntklässler der Städtischen Realschule Kempten vermutet, dass „die Schüler lernfähiger sind, wenn sie ausgeschlafen in die Schule kommen“. Außerdem verweist der 17-jährige Wiggensbacher darauf, dass andere Länder schon bewiesen hätten, dass ein späterer Schulstart gut funktionieren könne.

Kemptener Rektor: Schulstart hängt mit Busfahrplänen und Familienabläufen zusammen

Der Direktor der Städtischen Realschule Dieter Gross sagt, dass aus biologischer und pädagogischer Sicht alles für einen späteren Schulbeginn spreche. Allerdings hapere es an der nötigen Infrastruktur. Es müsse zum Beispiel eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler geben, die aufgrund der Arbeitszeiten ihrer Eltern schon früher zur Schule kommen. Es müsse auch für jeden Schüler ein Mittagessen angeboten werden, weil die Schule bis später in den Nachmittag geöffnet ist. Dafür wären an der Städtischen Realschule auch Baumaßnahmen und mehr Personal notwendig. Ein weiterer Faktor, der erst abgestimmt werden müsse, ist die Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr. Außerdem brauche eine Verschiebung des Schulbeginns einen „gesellschaftlichen Prozess“, bei dem Eltern „flexible Arbeitszeiten“ haben, sagt Gross: „Die Infrastruktur muss passen, dann sind wir sofort dabei.“

Auch Dr. Stefan Dieter, der das Carl-von-Linde Gymnasium leitet, ist der Meinung, dass eine Verschiebung des Schulbeginns nach hinten „leicht klingt, aber sehr schwer umsetzbar ist“. Er sagt, dass die Verkehrsverbindung durch Züge und Busse bei einer Zeitumstellung problematisch sein könnte. Auch eine Betreuung der Kinder, die vor Unterrichtsbeginn schon zur Schule kommen, erwähnt er als große Schwierigkeit. Grundsätzlich stehe er einer Verschiebung des Schulstarts aber nicht im Wege.