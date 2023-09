Spitalhof in Kempten bleibt erhalten

Zuletzt war die Zukunft des Spitalhof in Kempten ungewiss. Markus Söder verkündete, die Ausbildungsstätte zu erhalten. Nun ist der Vertrag unterschrieben.

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) sei nicht immer gut auf ihn zu sprechen gewesen, sagte Elmar Karg ganz offen. „Aber am Ende haben wir das doch alles gut hinbekommen.“

Der Vorsitzende des „Milchwirtschaftlichen Vereins Bayern“ war am Mittwochmittag sichtlich erleichtert. Er und viele andere – darunter auch zahlreiche Politiker aus der Region – hatten in den vergangenen Monaten um die Zukunft des Spitalhofs gekämpft. Und diese ist nun gesichert. Zudem kündigte Kaniber zwei Projekte zur Gülleausbringung an. An einem davon können sich Allgäuer Bauern beteiligen.

Vertrag im Spitalhof wird verlängert - Markus Söder reist für Unterzeichnung an

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reiste persönlich an, um bei der Vertragsverlängerung über weitere zehn Jahre dabei zu sein. Zuvor hatte er beim Viehscheid in Oberstdorf Halt gemacht. Es ist schließlich Wahlkampf, bemerkte der eine oder andere Beobachter am Rande des Termins. Den Akteuren ist das letztlich egal, ihnen geht es um das Ergebnis. Und aus Sicht von Karg kann sich dieses sehen lassen: „Das ist ein historischer Tag für Kempten und die Allgäuer Bauern.“

Zuletzt hatte es schon einmal ein Zittern um die Zukunft des Spitalhofs gegeben. Ein Drei-Jahres-Aufschub sorgte 2021 für ein kurzes Aufatmen. Im kommenden Jahr wäre der Vertrag allerdings ausgelaufen. Das hätte das Ende der Versuchsanstalt und des Lehrbauernhofs in Kempten bedeutet. Die Aussicht auf eine weitere Verlängerung war zwischendurch trüb.

Söder versprach auf der Agrarschau Lösungen

Dann kam die Agrarschau in Dietmannsried: Söder versprach, nach Lösungen für die heftig kritisierte Düngeverordnung zu suchen. Dabei solle der Spitalhof eine wichtige Rolle spielen. Und auf Nachfrage unserer Redaktion, ob die Zukunft des Lehrbauernhofs und der Grünlandforschung vor Ort damit gesichert sei, antwortete Söder: „Von unserer Seite aus ja.“

Doch konkrete Vereinbarungen standen noch aus. Es folgten wieder Gespräche hinter den Kulissen. Und die Verantwortlichen bangten trotz allem weiter: Wird es tatsächlich eine Vertragsverlängerung geben? Und wie wird diese konkret aussehen?

Er sei in Dietmannsried von allen bedrängt worden, sagte der Ministerpräsident nun am Mittwoch. „Ich hatte das Gefühl, in Bayern gibt es kein anderes Problem als den Spitalhof.“ Er habe sich intensiv informiert und sei zu dem Schluss gekommen: „Natürlich setzen wir etwas fort, das erfolgreich ist.“

Michaela Kaniber kündigte Forschungsprojekte an

Landwirtschaftsministerin Kaniber kündigte zudem zwei Projekte an, die in Zusammenhang mit der im Allgäu heftig umstrittenen Düngeverordnung stehen. Ein Forschungsprojekt zur Gülleausbringung am Spitalhof sei mit 350.000 Euro dotiert. Zudem soll es ein Praxisprojekt zur sogenannten Gülleseparierung geben, bei dem das Landwirtschaftsministerium mit dem Ostallgäuer Maschinenring zusammenarbeitet.

Laut Konrad Koch, als Referatsleiter im Landwirtschaftsministerium unter anderem für das Düngen zuständig, soll es dazu demnächst weitere Informationen geben. Es werden sich jedenfalls Landwirtsbetriebe aus der Region noch 2023 bewerben können, kündigt er an. Ziel sei, technische Lösungen für die Gülleausbringung zu entwickeln.

