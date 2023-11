Sportler, Stadtrat, Spediteur

Karl März war leidenschaftlicher Turner und Tennisspieler, auch außerhalb des Sports machte er sich für Kempten verdient. Nun ist er mit 92 Jahren gestorben.

Die Trauergäste bei der Beisetzung vergangene Woche am Friedhof in Sankt Mang haben das vielfältige Wirken von Karl März eindrucksvoll widergespiegelt: Neben der Familie waren viele Vertreter aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und des Sports gekommen, um dem im Alter von 92 Jahren verstorbenen Kemptener die letzte Ehre zu erweisen. Am Donnerstag wird Oberbürgermeister Thomas Kiechle das Wirken des ehemaligen Stadtrats würdigen.

Karl März wurde im April 1931 in Kempten geboren und galt zusammen mit seinen beiden Brüdern als überzeugter „Kottermer“. Seinen Stadtteil Sankt Mang vertrat er nach der Gebietsreform von 1972 bis 1978 für die „Überparteilichen“ (ÜP) im Stadtrat. Bei der Festsitzung Ende Juni 2022 nahm er als einer der Stadträte von 1972 teil und freute sich über das Zusammenwachsen der beiden Gemeinden St. Lorenz und Sankt Mang mit der Stadt Kempten.

33 Jahre ein Aushängeschild für Dachser

Beruflich war März 33 Jahre lang ein Aushängeschild für das Logistikunternehmen Dachser, er führte fast 13 Jahre die Niederlassung in Kempten-Oberwang. Mit seiner freundlichen, aber verbindlichen Art gewann er die Menschen. Berufsbegleitend lehrte er angehende Spediteure bei der Berufsfachschule und war als IHK-Prüfer für Speditionskaufleute und Nahverkehrsunternehmer tätig.

März war auch mit der in Sankt Mang ansässigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu eng verbunden. 30 Jahre lang saß er im Aufsichtsrat, 17 Jahre davon als Vorsitzender.

Als sportlicher Allrounder war Karl März

Auch im Kemptener Sport war März als Allrounder stadtbekannt. Der leidenschaftliche und erfolgreiche Turner (u.a. bayerischer Jugendmeister) war in vielen Sportarten zuhause. Nach seinem Wechsel zum TSV Kottern spielte er aktiv Tennis, war Eishockey-Torhüter und kickte lange bei den Alt-Herren-Fußballern mit. In Sankt Mang war er Mitbegründer der Tennis-Abteilung, leitete zwischenzeitlich die Eishockey-Abteilung und war als Zweiter Vorsitzender des Gesamtvereins mitverantwortlich für die positive Entwicklung des Stadtteil-Vereins. Als Geschäftsführer mischte März auch bei der Tennishalle und der Eisstadion KG mit. Selbst im hohen Alter interessierte er sich für den Sport in Kempten. Zu seinen Hobbys zählte auch die Malerei, die er einmal in einer Ausstellung präsentierte.

Vier Wochen nach seiner Frau Elisabeth starb März im Hospiz in Kempten. Er hinterlässt - nach dem frühen Tod seiner Tochter – einen Sohn und vier Enkelkinder.