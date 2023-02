Im Starlet geht es auch ohne Fleisch und Fisch

Im Starlet setzt Pia Sing auf eine rein vegane Speisekarte und überzeugt auch viele Skeptiker. Pizza-Verkauf in Rothkreuz wechselt: Burak Erkartal übernimmt.

12.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Nach einem Jahr Pause hat das Starlet im Gebäude des Colosseum-Kinos in Kempten wieder geöffnet. Und zwar mit komplett neuem Konzept: Chefin Pia Sing setzt in der Gastronomie mit rund 75 Sitzplätzen auf eine rein vegane Speise- und Getränkekarte. „Es läuft wirklich gut an. Ich freue mich, dass die Allgäuer experimentierfreudig sind“, sagt die 27-Jährige.

