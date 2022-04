In der Immenstädter Straße steht der dritte Bauabschnitt an. Wo sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen müssen. Klimwandel bringt zusätzlichen Aufwand.

04.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Schnee und Kälte waren nicht das, was sich die Arbeiter jetzt gewünscht haben. Aber was hilft’s? Der Zeitplan ist eng, die Vorhaben sind zahlreich. Bürgerinnen und Bürger in Kempten bekommen viele Entwicklungen hautnah mit. Neue Straßenbeläge gibt es nicht ohne Staus, selbst Verkehrsberuhigung geht oft erst einmal mit Lärm einher. Zwölf Millionen Euro investiert die Stadt 2022 im Tiefbau, dazu kommen einige Millionen für den Unterhalt. Am Montag wurde eines der Großprojekte gestartet.