Stefan Sommer kandidiert für Bürgermeisteramt in Waltenhofen

Der 50-Jährige Stefan Sommer wurde von der CSU für die Bürgermeisterwahl am 10. März in Waltenhofen nominiert. Sommer ist der Meinung: "Waltenhofen kann mehr".

Auf die Frage, wer für das Bürgermeisteramt kandidieren möchte, gab es bei der Nominierungsversammlung der CSU am Donnerstagabend in Waltenhofen einen eindeutigen Vorschlag: Stefan Sommer. Mit 13 Stimmen nominierten die Wahlberechtigten den bislang Zweiten Bürgermeister einstimmig für die Wahl zum Gemeindeoberhaupt am 10. März. "Ich freue mich sehr auf die Zeit, die kommt", sagte Sommer. Er will im Zuge der Wahl die Gruppe repräsentieren und deren Meinungen mit aufnehmen, sagte der 50-Jährige. "Geschlossenheit in den Reihen ist mir sehr wichtig."

CSU in Waltenhofen wünscht sich "frischen, jungen Bürgermeister"

Nach einer Amtszeit von 18 Jahren wolle die CSU nun statt Eckhard Harscher einen "frischen, jungen Bürgermeister", sagte Rainer Kaun, der die Versammlung leitete. Das Ziel sei, mit Sommer einen Bürgermeister zu erhalten, der gute Chancen hätte, auch in den Kreistag einzuziehen und kommunale Belange dort anzusprechen.

Alfons Stöberl spricht sich für Stefan Sommer als Ersten Bürgermeister aus

Alfons Stöberl schlug Sommer für das Amt vor. Dessen 15-jährige Erfahrung im Gemeinderat sowie seine Tätigkeit als zuerst Dritter und dann Zweiter Bürgermeister qualifiziere ihn dazu. "Er hört meinungsbildend zu, sammelt Daten und ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen", sagte Stöberl. Sommer sei gut vernetzt und bringe außerdem Erfahrungen aus dem Lehramt und der Schulleitung mit.

Sommer stellt sich bei Nominierungsversammlung vor

Noch vor der Wahl stellte Sommer sich vor, angefangen bei seinen Kindheitstagen auf einem kleinen Bauernhof bis zu seiner heutigen Tätigkeit als langjähriger Mitarbeiter in der Schulleitung der Staatlichen Berufsschule I in Kempten. Er sagte: "Mir macht es Spaß in Projekten zu denken." Die Gemeinde Waltenhofen will er künftig nicht nur verwalten, sondern mitgestalten, sagte er. Sein Motto: "Waltenhofen kann mehr." Neben Sommer hat sich bereits der amtierender Bürgermeister Harscher für die Wahl aufstellen lassen.

