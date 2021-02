Studie: Mieten steigen in Kempten schneller als andere Preise

Institut errechnet innerhalb von sechs Jahren 25 Prozent höhere Kosten bei den günstigen Wohnungen. Warum die Stadt die Ergebnisse anzweifelt.

09.02.2021 | Stand: 19:10 Uhr

Der angespannte Wohnungsmarkt macht allen Sorgen, die eine neue Heimstatt suchen. Geringverdiener trifft die Lage indes besonders hart. Eine Studie ergab, dass die Mieten für einfache Wohnungen innerhalb von sechs Jahren viermal so stark gestiegen seien wie die Lebenshaltungskosten. Und: Ende 2019 hätten in Kempten 1700 Wohnungen gefehlt, fast fünf Prozent des Bestands. Dass Wohnraum knapp ist, räumt auch die Stadt ein. Allerdings meldet sie Zweifel an den Methoden der Erhebung und ihren Ergebnissen an.