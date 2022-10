Frau kracht in Sulzberg mit zwei jungen Töchtern im Wagen gegen entgegenkommendes Auto

Bei einem Autounfall zwischen Sulzberg und Durach wurden zwei Frauen leicht verletzt. In einem der Unfallwagen saßen auch zwei junge Mädchen.

16.10.2022 | Stand: 11:50 Uhr

In Sulzberg hat es am Samstagabend gekracht - in einem der Autos saßen zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. Laut Polizei war die Mutter der beiden Mädchen von Sulzberg kommend in Richtung Durach unterwegs. An der Anschlussstelle Durach bog die 42-Jährige nach links auf die A980 in Richtung des Autobahndreiecks Allgäu ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 52-jährige Autofahrerin.

Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Durach: Kinder bleiben unverletzt

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt, die zwei Mädchen blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Weitere Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.