Die Gemeinde Sulzberg will günstigen Wohnraum für Mieter schaffen – und überlegt, dafür ein Unternehmen zu gründen.

12.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mietwohnungsbau in Eigenregie will die Gemeinde Sulzberg im geplanten Baugebiet Winkelhalde und in Sulzberg Ried umsetzen und so günstigeren Wohnraum schaffen. Bereits seit einiger Zeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe des Gemeinderats mit diesem Thema, über das das Gremium nun auch in seiner Sitzung sprach.

