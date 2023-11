Funktionieren die Mitfahrbänkle im Allgäu? - Wir haben es getestet

Seit fast einem Jahr stehen im Oberallgäu und in Kempten Mitfahrbänkle. Sie sollen die Lücken im ÖPNV schließen. Aber tun sie das? Wir haben es ausprobiert.

24.11.2023 | Stand: 06:10 Uhr

58 Mitfahrbänkle stehen seit knapp einem Jahr in Kempten und in zahlreichen Oberallgäuer Städten und Gemeinden. Die Grundidee: Autofahrern soll signalisiert werden, dass dort Wartende gerne mitgenommen werden möchten – meist in die nächstgelegene Stadt oder Gemeinde. So wie früher in den 1970er oder 80er Jahren, als Generationen per Anhalter durch ganz Europa unterwegs waren. Und als es für viele Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer noch selbstverständlich war, dass man Tramper mitnimmt.

In Durach steht ein solches Mitfahrbänkle an der Hauptstraße in der Ortsmitte in Fahrtrichtung Kempten. Ein Vorteil fällt direkt auf: Das Bänkle ist regengeschützt überdacht und von vorbeifahrenden Autofahrern von Weitem gut zu sehen. Eine Haltebucht kann hier genutzt werden, um Wartende einsteigen zu lassen.

Mitfahrbänkle im Oberallgäu getestet: Platz wäre in den Autos genug, doch niemand hält an

Es ist 11.20 Uhr an diesem Montagvormittag. Los geht unser Mitfahr-Versuch: Also den Richtungsarm am Bänkle ausklappen, der Kempten als Ziel des Wartenden signalisiert. Etwa fünf Kilometer sind es von Durach bis in die Innenstadt. Doch wer glaubt, innerhalb von wenigen Minuten mitgenommen zu werden, der irrt. Zwar rollen viele Autos am Bänkle vorbei, doch keines hält an – zumindest bei diesem Versuch. Dabei ist interessanterweise jeder zweite Pkw nur mit einer Person besetzt. Platz für einen Mitfahrenden wäre also mehr als genug.

Fazit zum Mitfahrbänkle-Test: Zu Fuß wäre der Wartende schneller in Kempten gewesen

Ob es nutzt, ganz gezielt den Blickkontakt zu den vorbeikommenden Autofahrern zu suchen? Nein, reflexartig schauen die meisten zur Seite und rollen am Wartenden vorbei. Weit über 100 Pkw, einige wenige Lieferwagen und Lkw sind das in den nächsten 30 Minuten. Ein Gedanke drängt sich auf: Wissen viele Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer vielleicht gar nicht, was es mit den Mitfahrbänken auf sich hat? Hätte sich der Wartende zu Fuß auf den Weg gemacht, wäre er bei einem guten Marschtempo jetzt schon im Kemptener Süden. Oder mit dem Bus längst an seinem Ziel.

In Durach steht ein Mitfahrbänkle an der Hauptstraße in der Ortsmitte in Fahrtrichtung Kempten. Bild: Matthias Becker

Doch die Grundidee der Mitfahrbänkle ist es ja vor allem, Lücken im Öffentlichen Nahverkehr spontan zu schließen. „Sie sollen eine klimaverträgliche, soziale und ressourcenschonende Alternative für Jung und Alt zum eigenen Auto sein, um die Mobilität im Oberallgäu und Kempten zu verbessern“, heißt es von der Regionalentwicklung Oberallgäu, die das Projekt initiiert hat.

Nach 31 Minuten: „Premiere“ für Autofahrerin Petra Kiefert

An diesem Vormittag ist auf jeden Fall Geduld gefragt. Erst nach exakt 31 Minuten hält eine freundliche Autofahrerin an und signalisiert: Bitte einsteigen. VW-Bus-Fahrerin Petra Kiefert aus Durach ist auf dem Weg nach Kempten und gerne bereit, den Wartenden mitzunehmen. Das sei aber das erste Mal, dass sie an einem Mitfahrbänkle jemanden einsteigen lässt, sagt sie. Was wohl auch kein Wunder ist: Denn auf vielen Mitfahrbänken sitzen nur selten Wartende.

Umfrage zu Mitfahrbänken im Oberallgäu bis 15. Dezember zur Verfügung

Die Regionalentwicklung Oberallgäu hat nun eine Umfrage erarbeitet, mit der ausgelotet werden soll, ob – und wenn ja für welche Fahrten – die Mitfahrbänke genutzt werden und welche erzählenswerten Begegnungen hier schon zustande gekommen sind. Gleichzeitig soll in Erfahrung gebracht werden, aus welchen Gründen die Bänke nicht genutzt werden. Die Umfrage steht auf der Homepage der Regionalentwicklung Oberallgäu bis zum 15. Dezember zur Verfügung. Es können Anregungen, Ergänzungen, Verbesserungsvorschläge und Meinungen mitgeteilt werden. Die Ergebnisse sollen dann in die weitere Arbeit rund um die Mitfahrbänke einfließen.

Alle Standorte der 58 Bänke in zwölf Oberallgäuer Gemeinden sowie in Kempten und die Umfrage finden sich online unter www.regionalentwicklung-oberallgaeu.de

