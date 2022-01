Theater in Kempten: Die gnadenlose Gier nach Geld

Das Hamburger Lichthof-Theater bringt den Cum-Ex-Skandal auf die Bühne. Das Politstück, das nun in Kempten zu sehen war, schockiert, klärt auf – und unterhält.

18.01.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Einen solchen Steuerraub hat es in Deutschland, ja in ganz Europa noch nie gegeben. Mit den sogenannten Cum-Ex-Geschäften ließen sich Investmentbanker, Anwälte, Steuerberater, Unternehmer und reiche Leute beim Aktienhandel Steuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Dem deutschen Staat ist Schätzungen zufolge in den vergangenen 20 Jahren ein Schaden von 32 Milliarden Euro entstanden. Seit ein paar Jahren recherchieren Medien und ermitteln Staatsanwälte. Kann man aus so etwas ein Theaterstück machen?

Man kann, wie das Gastspiel des Lichthof-Theaters Hamburg in Kempten beweist. Es hat schon 2018 – parallel zu investigativen Recherchen von Journalistinnen – das Stück „Cum-Ex Papers“ auf die Bühne gebracht. Auch gut drei Jahre später ist das Stück so aktuell, der Inhalt so brisant, dass einem der Atem stockt angesichts der Ungeheuerlichkeit – die übrigens mit freundlicher Mithilfe der Politik, genauer gesagt früherer Finanzminister, geschah. Regisseur Helge Schmidt und sein Team sind dafür hochgelobt und mit dem Theaterpreis „Faust“ des deutschen Bühnenvereins ausgezeichnet worden.

Die Inszenierung ist mal dokumentarisch, mal dramatisch, mal lustig

Schmidt und seine drei Akteure bringen die komplexe Faktenlage unterhaltsam auf die Bühne. Sie ziehen dazu etliche Theater-Register. Dokumentarische Szenen wechseln sich mit dramatischem und komödiantischem Spiel ab, garniert mit Musik und Klamauk; dazu gibt es Videosequenzen, die auf die Vorhänge eines auf der Bühne installierten Raumes projiziert werden.

Ruth Marie Kröger, Jonas Anders und Günter Schaupp erklären den Besuchern im „vollbesetzten“ Stadttheater (150 bei der derzeit gültigen Corona-Auslastung von maximal 25 Prozent) mit Hilfe eines Vergleichs, was passiert ist: Der Staat ließ die Türen seines Finanz-Hühnerstalls offenstehen, damit die Füchse (Banker, Anwälte, Investoren ...) ungehindert die Steuergeld-Hennen holen konnten. Und um den Irrsinn komplett zu machen, fragten die Finanzminister-Bauern ausgerechnet die Füchse, wie man die Hennen vor ihnen schützen könnte. Die Staatskasse als Selbstbedienungsladen, freundlich geduldet von Politikern. Schockierend.

Warum betrügen die Banker?

Aber noch mehr als finanztechnische, kriminelle und juristische Fragen interessiert die Theatermacher: Warum betrügen Banker und ihre Helfer den Staat – und damit uns alle? Warum lassen sie sich Dividendensteuern erstatten, die nie gezahlt wurden? Antwort: Gier nach Geld.

Lesen Sie auch

Warburg Bank Verfassungsbeschwerden in "Cum-Ex"-Affäre gescheitert

Moral interessiert sie nicht. Egal, was richtig oder falsch ist, Hauptsache sie können sich Luxusautos, Yachten, exklusive Reisen und Villen an schönen Orten leisten. Manch einer hat nicht nur einen, sondern gleich mehrere Porsche in seiner Garage stehen. Einer, der bei den Raubzügen mitmachte und nun reumütig als Kronzeuge die Verbrechen aufzudecken hilft, formuliert das im Interview so: Gier frisst Hirn.

Kemptens Theaterchefin Silvia Armbruster will politisch und gesellschaftlich relevante Themen auf ihre Bühne bringen

Mit der Einladung der Hamburger Truppe untermauert Kemptens Intendantin Silvia Armbruster ihren Anspruch, das Theater als Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu verstehen. Der Finger soll (auch) am Puls der Zeit sein. Theater soll Fragen stellen nach Ungerechtigkeit und Ungleichheit.

Das darf ruhig über das Ende des Stücks, das viel Beifall erhielt, hinausgehen: Etwa 50 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben noch länger, um mit den Schauspielern in einem „Nachgespräch“ zu reden – über die Hintergründe der Produktion, über die Motive der kriminell Handelnden, und über die Aufarbeitung. Inzwischen laufen Ermittlungen, Anklagen wurden erhoben, erste Steuerräuber sind verurteilt. Und die Staatskasse hat einen Teil des Schadens ersetzt bekommen.

Doch der Skandal ist noch nicht ausgestanden. Schon hat das Lichthof-Theater ein Nachfolge-Stück im Repertoire. In „Tax for free“ geht es um die Rolle der Hamburger Warburg-Bank bei den Cum-Ex–Geschäften – und wie sich der ehemalige Hamburger Bürgermeister verhielt. Sein Name? Olaf Scholz.