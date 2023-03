Landwirte demonstrieren in Kempten mit Traktoren gegen Flächenfraß

Mehrere Landwirte protestierten am Donnerstagnachmittag in Kempten gegen Flächenfraß. Die Demo hielten die Bauern bewusst vor einer Sitzung ab.

Landwirte haben am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz in Kempten protestiert. Die Demonstranten wollten dadurch auf den Flächenfraß durch Wohnungsbau, Gewerbeflächen, Straßen und Photovoltaik-Anlagen aufmerksam machen. Einen aktuellen Bezug gab es für den Traktoren-Korso in der folgenden Sitzung des Stadtrats, als es um Freiflächen-Photovoltaikanlagen am Bachtelweiher und südlich der Autobahn ging.

Flächenverbrauch gehe immer zulasten der Landwirtschaft, hochwertiger Wiesen und fruchtbarer Böden - in Bayern würden täglich fast elf Hektar „verbraucht“, sagte Frank Heinrich vom Bayerischen Bauernverband (BBV). Die Folge sei, dass im Schnitt jede Woche 1,4 Höfe ihren Betrieb aufgeben (Stand 2021). Die global verfügbare landwirtschaftliche Nutzfläche schrumpfe ständig. Naturräume könnten aber nicht vermehrt werden.

Warum demonstrieren Landwirte gegen Flächenfraß?

Die Felder seien Futtergrundlage und dienten dem Wasserschutz, sagte Heinrich. Photovoltaik-Anlagen sollten besser auf Dächern, auf bereits versiegelten Parkplätzen oder auf Brachflächen installiert werden. Heinrich: „Außerdem wollen wir, dass unsere Stimme gehört wird.“ In der Bayerischen Verfassung ist verankert: „Bauernland soll nicht zweckentfremdet werden.“ Das fordern die Landwirte nun auch in Kempten.

