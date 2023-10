Hochschulen in Schwaben wollen Gründern helfen

Hochschulen in Schwaben, unter anderem aus Kempten, tun sich zusammen, um jungen Menschen mit innovativen Ideen zu fördern. Zum Beispiel Unternehmens-Gründern.

Die Hochschule Kempten ist Teil eines neuen Projekts, das vom Wissenschaftsministerium mit 500.000 Euro gefördert wird. Aufgebaut wird ein neuer Gründungs-Hub, an dem mehrere Hochschulen aus Schwaben beteiligt sind. Studierende sollen bei den Themen Innovation und Gründen unterstützt werden. Damit reagiere die Politik auf den Trend, dass immer mehr junge Menschen Unternehmen starten wollen, sagt Sebastian Kehr, Leiter des Gründerzentrums Allgäu Digital.

Noch in diesem Jahr soll der Gründungs-Hub starten, teilt die Hochschule Kempten mit. Beteiligt sind auch die Universität und die Technische Hochschule Augsburg sowie die Hochschule Neu-Ulm. Zwei Mitarbeiterstellen und 500.000 Euro gibt es dafür von der Politik für die kommenden fünf Jahre. Jede Hochschule wird dabei einen Schwerpunkt bekommen, sagt Professor Bernd Lüdemann-Ravit. Er ist der Leiter des Hochschul-Instituts für Produktion und Informatik in Sonthofen und führt außerdem seit wenigen Wochen das Start-up Center der Hochschule.

Schwerpunkt Nachhhaltigkeit: An der Hochschule Kempten soll ein Gründungs-Hub entstehen

An der Hochschule Kempten werde man sich im Rahmen des Gründungs-Hubs mit „Social Impact“, also sozialen Aspekten, die bei der Gründung eine Rolle spielen, beschäftigen. „Wir sehen bei Gründungen den Trend, dass Themen wie Nachhaltigkeit oder der gesellschaftliche Beitrag einer Gründung einen immer wichtigeren Stellenwert bekommen“, sagt Lüdemann-Ravit. Die anderen beteiligten Hochschulen haben andere Schwerpunkte. Die Studierenden sollen dann hochschulübergreifend an diesen teilnehmen können. Ein wichtiges Projekt, sagt Bernd Lüdemann-Ravit. Denn junge Menschen sollen bei ihren Ideen gefördert und unterstützt werden.

Deshalb wird auch das Start-up Center der Hochschule weiterentwickelt. Bis Ende des Jahres soll es in Kempten neue Räume – einen sogenannten Co-Working-Space – geben. Das sind Räume, die Studierenden mit einer Gründungsidee zur Verfügung stehen. Dort können sie arbeiten und es gibt unter anderem Internet und PCs. Es soll auch einen speziellen Arbeitsplatz geben, an dem Interessierte erste Prototypen bauen können.

Anlaufstelle für mögliche Gründer und Gründerinnen soll ausgebaut werden

Was Gründer brauchen, weiß auch Sebastian Kehr von Allgäu Digital in Kempten. Das Gründerzentrum unterstützt Menschen, die eine Idee haben und sich selbstständig machen möchten. Und die Zeichen stehen gut. Kehr bezieht sich auf eine Erhebung des Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft, die seit 25 Jahren Daten rund um das Thema Gründen erfasst. Zusammengefasst könne gesagt werden, dass in Deutschland wieder mehr gegründet wird und vor allem junge Menschen daran interessiert sind.

Neben einer guten Idee, für die man brennt, brauchen Gründer ein Netzwerk, eine Finanzierung, einen Arbeitsplatz oder Hilfe bei steuerlichen Fragen, nennt Kehr einige Beispiele. Wichtig für Gründer sei auch, von den Erfahrungen anderer zu profitieren: „Sucht euch einen Mentor, sucht euch Leute, die selbst gegründet haben“, sagt er. In der Regel seien diese offen und berichten. Niemand müsse einen Fehler machen, den jemand anderes schon gemacht hat.