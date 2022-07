Sommer, Sonne, Feste feiern: Das ist am Wochenende in und um Kempten geplant

Vereine und Verbände sind im Juli aktiv. Nach der Corona-Pause wollen viele an ihren Traditionen anknüpfen. Ein Blick in den Kalender für 15. bis 17. Juli.

13.07.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Der Juli ist einer der großen Veranstaltungsmonate im Jahr. Auch dieses Wochenende ist in Stadt und Land wieder allerhand geboten. Einige Beispiele:

Freitag: Sankt Mang feiert beim Sommerfest der BSG-Allgäu mit vielen weiteren Beteiligten. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Marktplatz Im Oberösch. Ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien ist vorbereitet. Eine Ausstellung gibt es zur Gebietsreform vor 50 Jahren, als Sankt Mang mit Kempten und St. Lorenz zusammengelegt wurde.

Das Flax Allgäu Hotel hat bereits über ein Jahr geöffnet. Eine Auftaktfeier war bisher nicht möglich. Um das Haus in der Schlosserstraße in Dietmannsried vorzustellen, gibt es nun einen Party-Abend am Freitag mit der Band „Almrocker“. Einlass ist ab 19 Uhr. Der gesamte Erlös kommt den Dietmannsrieder Vereinen zugute. Tags darauf ist Familientag ab 10 Uhr mit Frühschoppen, Hüpfburg, Rodeo und Hotelführungen.

Samstag: Mädels-Flohmarkt ist von 9 bis 12 Uhr in der Villa K in Durach, Oberhofer Straße.

Vereine und Jugendverbände laden die Familien ein

Für die ganze Familie ist das Kemptener Altstadtfest mit Kindertag am 16. Juli ausgerichtet. Auf dem St.-Mang-Platz bauen von 11 bis 17 Uhr Vereine und Jugendverbände ihre Stände auf. Das beliebte Kinderfest lockt mit Schokokuss-Schleuder, Bastel- und Malaktionen, Kindereisenbahn, Football-Torwandwerfen, Helikopter-Hüpfburg. Auf der Bühne zeigen Tanzgruppen, Sportvereine und Musikerinnen iher Können. Ab 10 Uhr können Kinder Flohmarktstände aufbauen. Ab 20 Uhr spielen dann „Edelstoff“.

Auch der Verein „Wir in Kottern“ lädt zum Sommerfest. Von 14 bis 21 Uhr gibt es Live-Musik mit dem Musikverein Sankt Mang beim Bürgertreff an der Friedrich-Ebert-Straße und ein Programm für die jungen Gäste.

Dorffestfieber in Wiggensbach

Wiggensbach ist ebenfalls wieder im Dorffestfieber. Der TSV lädt mit der Kolpingsfamilie und dem Pfarrgemeinderat ein auf den Marktplatz in Verbindung mit dem Pfarrfest. Nach dem Gottesdienst um 13 Uhr startet ab 14 Uhr eine Kinderolympiade. Die Harmoniemusik Wiggensbach spielt auf. Shows der Sportlerinnen und Sportler sind um 17 und um 20.30 Uhr. Am Abend legt DJ Basix auf. (Bei Regen gibt es nur das Abendprogramm in der Panoramarena).

In die Heiligkreuzer Musiknacht geht es ab 18 Uhr. Die Poor Boys und Freak Out spielen im neuen Carport.

Sonntag: Um 9 Uhr beginnt der Festtag in Haldenwang mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend formieren sich die Vereine für einen Festzug zum neuen Brauchtumszentrum in der Ottisrieder Straße. Besucher können einen Blick werfen ins alte Feuerwehrhaus, das mit Hilfe der Vereinsmitglieder völlig neu ausgerichtet wurde.

