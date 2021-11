Viel Lob für das neue Kulturentwicklungs-Konzept in Kempten

Die Kemptener Stadtpolitiker äußern sich im Kulturausschuss begeistert. Und sprechen davon, dass es ein mühsamer Prozess sein wird, die Maßnahmen umzusetzen.

24.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das gerade fertiggestelle Kulturentwicklungskonzept für die Stadt Kempten stößt bei lokalen Politikern auf große Zustimmung. Bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses begrüßten sowohl Oberbürgermeister Thomas Kiechle als auch die Vertreter der Fraktionen einstimmig die Ideen und Vorhaben, die im Abschlussbericht formuliert sind. Am Ende des zweijährigen Prozesses, an dem sich eine große Zahl an Kulturakteurinnen und -akteure unter Federführung des Kulturamts beteiligten, haben sich – wie bereits berichtet – vier große Handlungsfelder und 54 einzelne Maßnahmen herausgeschält für eine zukunftsorientierte Kulturarbeit in der Stadt. „Das ist ein gutes Konzept“, sagte OB Kiechle. „Nun müssen wir darum ringen, mit welchen Ressourcen wir welche Maßnahmen umsetzen.“